2e match international en Champions Cup pour Clermont face à ''l’une des meilleures équipes du monde''

Clermont face au défi XXL du Leinster. Ce samedi, les Jaunards tentent l’exploit contre l’armada irlandaise à l’Aviva. Discipline et engagement seront les clés pour ce duel à haute intensité.

Ce samedi, Clermont se déplace à l’Aviva Stadium pour défier le Leinster dans le cadre de la Champions Cup. Une rencontre qui s’annonce électrique face à l’une des meilleures équipes d’Europe. Pour Christophe Urios et ses hommes, c’est un véritable test international, entre crainte et excitation.

"Un régal de jouer cette compétition" : Jauneau met les mots justes

La Champions Cup a toujours été une compétition spéciale pour les joueurs, et Baptiste Jauneau ne cache pas son enthousiasme en conférence de presse : « C’est vraiment un régal de jouer cette compétition où chaque semaine nous ne rencontrons que des internationaux que nous voyons à la TV mais que nous croisons rarement en championnat. La semaine dernière : c’était l’Italie, samedi ce sera l’Irlande. »

Pour les Jaunards, ce match est une occasion unique de se mesurer à un calibre supérieur et de prouver qu’ils peuvent prétendre jouer un rôle dans cette compétition. « Ça fait rêver tout le monde de jouer une équipe comme ça. Nous avons l’ambition d’y jouer un rôle, il va falloir que cela se matérialise sur le terrain. Nous ne sommes évidemment pas favoris mais il faudra retrouver notre identité et montrer que nous sommes capables de rivaliser face à de grosses équipes. »

Urios : "Un match pour grandir"

Face à un Leinster toujours aussi impressionnant, Christophe Urios est lucide sur l’ampleur du défi : « Nous partons avec à la fois un peu de peur parce que c’est une grosse équipe et que nous ne sommes pas armés comme nous l’aurions voulu, et à la fois l’envie de s’expliquer dans un match où nous n’avons pas grand-chose à perdre. Ce match doit nous faire progresser. Pour les bousculer, il faudra être capable de taper physiquement tout en gardant de la maîtrise. »

L’entraîneur auvergnat ne mâche pas ses mots : les Jaunards devront être disciplinés, précis, et ne rien lâcher face à un Leinster qui excelle dans tous les compartiments du jeu ou presque. « Je suis entre la crainte de ne pas ramener des blessés et de prendre une dérouillée, et en même temps cette excitation d’aller là-bas pour mettre en place notre jeu. Si on a trop peur, on en prendra soixante, mais il faudra quand même se méfier », ajoute le technicien via le Midi Olympique.

Ala’Alatoa, le passé pour mieux préparer le futur

Ancien joueur du Leinster, Michael Ala’Alatoa apporte une expertise précieuse à Clermont : « J’ai essayé de partager tout ce que je savais de cette équipe : leur façon de jouer avec le ballon mais aussi en défense et en conquête. Leinster est l’une des meilleures équipes du monde. Je pense que l’énergie actuelle dans notre équipe est très positive. Nous avons tous envie de nous tester. » L'Aviva Stadium, avec ses supporters passionnés, sera une arène redoutable pour l'ASM, mais Ala’Alatoa assure que ses coéquipiers sont impatients de relever le défi.

Pour Clermont, ce déplacement est bien plus qu’un simple match. Après une entame de saison en dents de scie, ce choc face à un géant européen est l’occasion de se recentrer et de redéfinir les bases de leur jeu. L’objectif ? Faire preuve de solidarité, d’agressivité maîtrisée, et montrer qu’ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Le défi est immense, mais comme le dit Urios, « nous n’y allons pas en balade. » Et comme le disait Jean-Claude Dusse : « Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ! »