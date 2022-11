10 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France sur l'Afrique du Sud

Pronostiquez sur le résultat du match entre la France et l'Afrique du Sud avec notre partenaire Winamax. Un match que tous les supporters attendent.

Les Bleus sont en confiance

Les hommes du sélectionneur aux plus célèbres lunettes de l'ovalie ont établi un nouveau record de victoires d'affilée pour une équipe de France. En battant l'Australie à Saint-Denis, les Tricolores ont enchaîné 11 succès de rang. Certes, d'autres nations ont fait mieux, à savoir la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, mais pour les Bleus, c'est une véritable performance. Ils sont en pleine confiance. Et la victoire appelle la victoire.

La France sait comment gagner

Il n'y a encore pas si longtemps, le XV de France aurait perdu ce match face aux Australiens. Surtout, il n'aurait pas su comment le gagner. D'aucuns diront que c'est l'ailier auvergnat qui a fait tout le boulot en bout de ligne. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que ses coéquipiers se bougent les fesses pour réinvestir le camp australien. Une avancée qui a mis les visiteurs dans une position qui a permis à l'ouvreur bordelais de servir le Clermontois sur son aile. C'est avant tout un effort collectif qui a permis aux Bleus de l'emporter. Mentalement et physiquement, ces Tricolores ont énormément progressé.



Ils ont déjà débloqué le compteur

On l'a dit : la France n'a plus battu l'Afrique du Sud depuis 2009 et un succès 20 à 13 à Toulouse ! Une éternité dans le monde du rugby. Néanmoins, les Tricolores ont réussi ces dernières années là où leurs prédécesseurs avaient échoué. En effet, on a assisté en 2021 au premier succès en Australie puis à la première victoire face à la Nouvelle-Zélande depuis des lustres. 2022 a été marqué dès ses premières semaines par le Grand Chelem tant attendu depuis douze ans. Une première victoire face aux Sud-Africains ne serait donc pas une surprise.

Les supporters seront bouillants à Marseille

Ce match face à l'Afrique du Sud, c'est l'affiche de ce mois de novembre pour les Bleus. Malgré tout le respect qu'on peut avoir pour le Japon, les supporters et les observateurs n'attendent que ce choc contre les champions du monde. Les Bleus auront un énorme avantage lors de ce match : l'appui du public. On connaît l'importance du fameux 16e homme dans le rugby. Dans un stade chaud bouillant, les fans tricolores vont donner de la voix pour encourager les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils seront dans le dur. Car on sait que les visiteurs ne vont pas les ménager.

Le meilleur joueur du monde est revanchard

Face à l'Australie, la charnière française n'a pas autant pesé que lors des précédentes rencontres. Le demi de mêlée toulousain était particulièrement surveillé par les Australiens. Si bien qu'il a eu du mal à exprimer tout son talent pendant la rencontre. S'il a réussi à apporter du danger par moment, on imagine qu'il n'a pas été satisfait par sa prestation. Sans doute aura-t-il à coeur de faire une meilleure partie face aux Sud-Africains. Et ça, c'est tout bénéf' pour la France.

Ils ont appris de leurs erreurs

Depuis la dernière coupe du monde, la France n'a pas eu que des matchs faciles à jouer. On se rappelle qu'elle est allait s'imposer de quatre petits points seulement au Pays de Galles. Mais qu'elle a aussi perdu de trois longueurs face à l'Angleterre. Des matchs qui lui ont servi et dont elle a appris. Celui gagné face à l'Australie en fait également partie. Nul doute que le staff a ciblé les domaines où les Bleus n'ont pas été performants. Ce samedi, c'est un XV de France amélioré qui va se présenter à Marseille.



Plusieurs facteurs X

Le XV de France dispose de nombreux joueurs capables de faire basculer la rencontre. On en trouve déjà deux à la mêlée et à l'ouverture. Deux éléments qui ont les clés du match et peuvent le débloquer à tout moment. On a également vu que le sort du match pouvait aussi se jouer à l'aile avec cet essai en bout de ligne. Mais on aurait tort de penser que les facteurs X tricolores ne se situent que chez les 3/4. La 3e ligne française possède aussi des éléments capables de faire la différence. Sans oublier le banc avec des finisseurs dont on a vu la semaine passée qu'ils pouvaient être décisifs.

L'Afrique du Sud est en bout de course

Si les Bleus ne sont ensemble que depuis quelques semaines, les Sud-Africains, eux, sont sur le pont depuis des mois. C'est bien évidemment un plus quand on parle d'automatismes, de repères et d'expérience commune. Mais c'est un inconvénient en termes de fraicheur physique. Les champions du monde sont en fin de saison et n'ont sans doute qu'une hâte, être en vacances. Bien sûr, ce sont des compétiteurs, et ils sont prêts pour ce choc. Mais on peut penser que ça pourrait piquer en fin de partie face à des Tricolores plus frais.

Les Boks ne savent pas (vraiment) à quoi s'attendre

Le dernier match entre ces deux nations remonte à 2018. Depuis ce revers à Saint-Denis, beaucoup d'eau a coulé sous les points. Particulièrement chez les Bleus avec une équipe qui n'a plus rien à voir avec celle de l'époque. Seuls trois joueurs présents samedi ont connu ce revers. Le nouveau staff a insufflé beaucoup de jeunesse dans le groupe et de nouvelles méthodes de travail. Bien sûr, les Sud-Africains ont préparé cette rencontre. Mais rien ne remplace le terrain. Et ces Bleus-là, ils ne les connaissent pas.

Sans buteur, pas de victoire

La France part avec un gros avantage par rapport à l'Afrique du Sud : avoir un buteur fiable. L'arrière toulousain a montré face à l'Australie, ainsi qu'en championnat, qu'il était fiable face aux perches. Au niveau international, il est primordial d'avoir un buteur capable punir l'adversaire et de récompenser les efforts de ses coéquipiers. Surtout lors de rencontres qui s'annoncent aussi disputées que celle de samedi soir. Malheureusement pour les champions du monde, ils n'ont pour l'heure pas de buteur assez précis en raison de nombreuses absences. Et ça devrait faire la différence à Marseille.



