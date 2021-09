Les vainqueurs des pronostics Winamax du mois d'août sont...

Comme chaque mois, il y a des gagnants, et même des lots pour les repêchés ! Voici les heureux récompensés suite aux pronostics avec Winamax.

S'il y a eu plus de BBQ au mois d'août que de matchs, les pronostics ont rencontré un franc succès, bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : Juanique66 qui domine les débats avec 182 points au compteur. Derrière, ça ne s'est pas joué à grand-chose entre oc, qui totalise 174 points, et Tonioo, seulement trois longueurs derrière (171 pts).



Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points ! Juanique66 repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour oc et 20€ pour Tonioo. Tout n'est pas perdu pour les autres.

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

Breiz93 dan0x yonolan Korrigan29 Oxtia Betsouin Laureng garcon63 73fab etutabe

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !