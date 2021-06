Le No Limit 2021 annoncé, sortez vos crampons et les bandanas !

Le tournoi du Rugbynistère est de retour à Launaguet le samedi 10 juillet. Dépoussiérez vos crampons et préparez vos déguisements !

Il y a 712 jours, l’équipe du Rugby no Limit remballait ses affaires après une édition 2019 mémorable. À l’époque, la bière coulait à flot dans les bars, le seul masque que l’on connaissait était joué par Jim Carrey et tu pouvais encore aller oublier tes soucis au cours d’une soirée à La Nuba au Pays Basque espagnol. C’était la belle vie ! Et cette belle-là est en train de revenir (contrairement à celle que tu as croisé au bar la dernière fois). Puisqu’en juillet, c’est le grand retour du No Limit. Dans un nouveau format, une édition Mini qui se déroulera sur une seule journée. Donc prenez bien rendez-vous, le Rugby No Limit 2021, c'est le samedi 10 juillet à Launaguet, à côté de Toulouse.



Le saviez-vous : le Rugby no Limit, c’est aussi une asso’ !Comme on dit : tout ce qui est petit mignon (la seule exception étant le demi de mêlée adverse), c’est pourquoi le No Limit se réinvente dans ce sens. Plus court et avec moins d’équipes, l'événement s’adapte au contexte actuel. Mais l’idée reste la même, un mélange de rugby et d’Intervilles pour tous les publics. Rendez-vous à 9h le samedi 10 juillet pour une journée sur le thème des Férias. Mets ton plus beau béret, ton short blanc et tes chaussettes rouges pour venir tâter le cuir (de vachette). Les matchs de rugby et activités style “Intervilles” seront accompagnés par les habitués de la partie association, les projets No Borders et Insertion no Limit. Découvrez nos petites pépites Made in No Limit comme Tarek, notre magicien aux appuis dignes de Cheslin Kolbe. Préinscris-toi vite pour espérer faire partie des 40 équipes qui auront la chance de participer, lien disponible ci-dessous. Ne perds pas de temps, les places se font déjà rares.Pour s'inscrire, c'est par ici ! Pour ceux qui viennent de loin, Rugby no Limit vous prépare un week-end aux petits oignons. Le samedi est réservé aux beaux gestes et à la buvette. Chistera et pintes, telle est notre devise. Après le repas du soir, tu pourras souffler (pas dans le ballon)durant la grosse soirée post-tournoi. Puis le dimanche, visite d’Ernest Wallon (interdite à la mafia cassoulet) et rendez-vous au Ministère des Brasseurs pour se quitter au son des rires et des larmes en pensant déjà à l’édition de l’année prochaine.