AMATEUR. Ambiance sud de la France, on connaît l'affiche de la finale de Fédérale 2

Ce dimanche 19 juin, la Fédérale 2 rendait les copies des demi-finales. Finalement, c'est Agde et L'isle Jourdain qui sortent vainqueurs de leurs duels respectifs.

Le dénouement était attendu. Le sud de la France allait-il perdre son hégémonie rugbystique ? Alors qu'il domine déjà la Fédérale 3, la hiérarchie allait-elle être respectée ? Eh bien, les différents acteurs ont tenu leurs rôles. Face à de grosses formations nantaises et genevoises, c'est L'isle Jourdain et Agde qui sont sortis vainqueur. Les deux formations s'affronteront donc le 26 juin prochain pour savoir qui sera champion de France de Fédérale 2. Sur le score de 13 à 27, Agde n'a fait qu'une bouchée du Servette Genève. Enchaînant les montées, le cador suisse espérait sûrement ajouter un titre à son palmarès, mais il n'en fût rien. Par ailleurs, le directeur sportif du Rugby-Olympique Agathois dressait un portrait de son adversaire à Midi Libre. À la veille du match, Damien Bes déclarait : "Genève est une équipe qui aime contrôler le match, avec de belles individualités. Si elle y parvient, ça va vite devenir compliqué. Par contre, si un grain de sable vient gripper la machine… Cette équipe a déjà perdu plusieurs matchs cette saison, elle n’est pas invincible. Après, dans le Sud, on a des valeurs et j’espère qu’on va les montrer." Et effectivement, la clé s'est tenu dans une première partie de rencontre bien maitrisée d'Agde qui menait déjà 3 à 11 à la mi-temps.

Pour L'isle Jourdain, la rengaine était différente. L'Union Sportive lisloise savait qu'elle ne paraissait pas favorite face à Nantes. Rouleau compresseur de Fédérale 2, le Stade Nantais avait fait forte impression en battant Sarlat. Désormais, les Gersois savaient qu'il devaient se présenter face à cette équipe avec fierté. Avant la rencontre, l'amicale des supporters du club prévenaient d'ailleurs leurs adversaires du jour dans les colonnes de la Dépêche du Midi : "À Nantes, ils nous prennent un peu de haut. Ils sont pros, meilleurs que nous sans doute. Pour eux, ils ont déjà gagné le titre en battant Sarlat. Les matches comme ça, ça se joue à 60 % sur le mental, le cœur va parler. Nous, nous disons, on va voir…" Résultat des courses, l'Union Sportive lisloise s'est offert le droit de rêver un peu plus en battant Nantes sur le score de 19 à 12.