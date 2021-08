WTF. VIDEO. Du sourire, un breakdance parfait : Aaron Smith nous sort le meilleur remède contre un lundi

Si les Blacks préparent le Rugby Championship, le centurion Aaron Smith a un don pour détendre l'atmosphère et mettre à l'aise ses coéquipiers.

Vous le savez, samedi, Aaron Smith fêtait sa 100ème sélection sous le maillot des All Blacks. Une étape symbolique pour le meilleur demi de mêlée de la dernière décennie, qui devient au passage seulement le 10ème centurion de l'histoire du maillot noir. Au-delà de la victoire, ses partenaires comme adversaires - et notamment le capitaine australien Michael Hooper - ont tenu a lui rendre un bel hommage, témoin du respect qu'inspire le bonhomme. De quoi visser le célèbre sourire de "Nugget" au coin de ses lèvres.

VIDÉO. Pour sa 100e cap, Aron Smith reçoit un beau cadeau de Hooper dans les vestiaires

Et le sourire justement, Smith l'avait encore en ce début de semaine. Alors que les All Blacks préparent avec sérieux leur entrée dans le Rugby Championship ce week-end, le numéro 9 a une nouvelle fois montré qu'il était, en plus de son importance sur le terrain, un élément indispensable à côté. Grand sourire, auto-dérision, grimaces... le boss des Highlanders a régalé devant l'objectif du caméraman des Blacks en salle de musculation, avant de nous offrir une petite figure de breakdance parfaitement exécutée. Vous avez dit solaire ?

