VIDEO. Vous vous souvenez de l'inarrêtable Sean McMahon ? Le voilà de retour avec les Wallabies !

Après 4 ans d'absence, l'excellent 3ème ligne Sean McMahon fait son retour avec l'Australie. Un renfort considérable pour les Aussies : regardez ce qui suit !

C'est un retour qui, vu de France, ne peut évidemment pas faire les gros titres. Pourtant, pour vous donner un ordre d'idées, le rappel de Sean McMahon avec l'équipe d'Australie pourrait tout à fait se comparer à celui de Quade Cooper il y a quelques semaines. Nous sommes fous et aucun australien n'a la renommée du magicien de Tokoroa, vous dîtes ? Il y a du vrai et du faux là-dedans. Certes, à part peut-être ses amis Kurtley Beale et James O'Connor, aucun Aussie ne possède la renommée dont dispose QC à l'international. Mais si vous ne le savez pas, sachez que McMahon possède une cote absolument énorme au pays des kangourous et que cela faisait lui aussi 4 ans qu'il n'avait pas revêtu le maillot des Wallabies.

Un moment dans l'ombre des pontes Michael Hooper et David Pocock, aux profils trop similaires au sien, l'ancien capitaine des Melbourne Rebels a pourtant tout de même connu 26 capes sous le maillot gold and green. Et il a durant toutes ses années en Australie été considéré comme l'un des plus grands joyaux du rugby des Wallabies. La grande surprise (et énorme déception) fut donc quand celui qui est aussi passé par le 7 décida de rejoindre le Japon à seulement 23 ans, tirant de fait un trait sur les Wallabies fin 2017. Avec le départ de Skelton pour l'Europe en suivant, l'Australie perdait là deux énormes talents qui lui feront d'ailleurs cruellement défaut par la suite.

Car ceux qui se rappellent de lui savent que McMahon est ce flanker ultra-mobile, très agressif, excellent gratteur, mais également redoutable porteur de balle. Gros puncheur grâce notamment à son gabarit modeste mais très athlétique (1m85 pour 101kg), le troisième ligne des Suntory Sungoliath est doté d'une explosivité rare et reste l'un des joueurs les plus difficiles à mettre au sol que l'on connaisse, dans un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Sam Warburton. Et pour ceux qui en douteraient encore, voici la preuve en image ci-dessous. Attention, ça va déménager !