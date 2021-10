RESUME VIDEO. Rugby Championship. Elton Jantjies enfile le costume du sauveur face aux All Blacks

L'Afrique du Sud s'est imposée ce samedi face à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du Rugby Championship. Elton Jantjies a été décisif.

VIDEO. OUI les Springboks savent faire des passes : admirez ce bijou de Lukhanyo Am dans le dos !Il fallait avoir le cœur bien accroché ce samedi pour regarder le match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Du moins si vous étiez pour l'une ou l'autre des équipes. Car si vous étiez un supporter neutre, vous avez surtout profité du spectacle. Ce 101e match entre les rivaux historiques a accouché d'une partie virile, mais correcte. On a vu de sublimes essais comme celui de De Allende dès l'entame sur une merveille de passe d’Am. Puis la réponse de Reece après un caviar au pied de Barrett. On a également eu droit à de belles mêlées, des défenses féroces sur les ballons portés. Et finalement à une fin de match à suspense où les buteurs ont rivalisé de précision pour donner l'avantage à leur équipe. Jordy Barrett a répondu à Elton Jantjies. Lequel a claqué un drop. Puis les Blacks ont repris l'avantage avant qu'une ultime pénalité en face des perches convertie par Jantjies, pourtant remplaçant au coup d'envoi, ne libère les supporters de la nation arc-en-ciel. Cette victoire 31 à 29 des Boks est la première depuis 2018 face à la Nouvelle-Zélande. Et seulement la troisième depuis 10 ans ! C'est également la première fois qu'ils battent les Néo-Zélandais après avoir été menés à la pause depuis 1998.