VIDEO. Pro D2. Sur un Essai GAG, Biarritz souffle la victoire à Colomiers à la 80e !

Admirez en vidéo la fin de match folle entre Colomiers et Biarritz en Pro D2. Ce vendredi soir, le BO s'est imposé en déplacement en marquant

"L'action Achille Zavatta" ! Le journaliste de Canal + Jean-Baptiste Esculié a parfaitement bien résumé l'action qui a mené à l'essai de la victoire de Biarritz vendredi soir à Colomiers. Un cafouillage monstre que les locaux vont amèrement regretté. Eux qui avaient réussi à prendre l'avantage à l'heure de jeu, 16 à 15 après avoir été menés pendant presque toute la partie. Poet a ouvert la marque dès l'entame mais Hart a fait gonfler le score grâce à sa botte et cinq pénalités. Le BO semblait avoir le match sous contrôle mais Larrieu sur un énorme ballon porté a permis aux siens de recoller puis de passer devant grâce à la transformation de Poet. Les minutes s'égrainent ensuite et vient la fin du match.



Seulement menés d'un point, les visiteurs continuent d'attaquer. C'est alors que Bosch voit une ouverture derrière la défense. D'un coup de pied, il sert son centre Saili qui remet intérieur... pour personne. En enfin, si un joueur de Colomiers tente de se saisir du cuir mais il le dégueule devant son en-but à cause d'un plaquage. L'ovale rentre alors dans la zone de marque. Poet, qui aurait pu être l'homme du match après sa transformation et un dégagement salvateur, est lui aussi plaqué par un Basque mort de faim. Finalement, celui qui a eu le dernier mot, c'est Brieuc Plessis-Couillaud. Le centre a suivi et surgi au meilleur moment pour aplatir et donner la victoire aux siens, 16-20.

Crédit vidéo : Canal + Sport