VIDEO. Pro D2. Serge Betsen à Rouen pour enfin transmettre sa science de la défense

Serge Betsen s’est engagé avec Rouen. Un nouveau challenge pour « la faucheuse », qui apportera sans aucun doute une grosse plus-value au club normand.

PRO D2 - Serge Betsen intègre le staff du Rouen Normandie RugbyIl n’y a pas que chez les joueurs que ça a bougé cet été. Les entraîneurs ont, eux aussi, affolé le marché des transferts. Et si on a beaucoup entendu parler du départ d’Azéma, ou encore de la prise de fonction de Ronan O’Gara, certains n'avaient sans doute pas relevé que Serge Betsen, international français aux 63 sélections, s’est engagé à Rouen, en Pro D2. Chargé de la défense (tiens, comme ça nous étonne), l’ancien joueur de Biarritz et des Wasps arrive plein d’humilité en Normandie : Betsen souhaite avant tout se mettre au service de l’équipe, afin de transmettre au mieux toutes ses compétences rugbystiques. C’est en tout cas ce qu’il affirme au micro de France 3 Normandie : « Aujourd’hui, on ne parle pas de moi, on parle de l’avenir du rugby en Normandie, des joueurs, et de ce qu’on peut faire ensemble (...) C’est dans cette optique-là que j’aimerais construire ma venue ici ». Un recrutement astucieux de la part du président Eric Leroy, qui cherchait non seulement un entraîneur de qualité, mais également un nom qui puisse résonner dans le monde du rugby. Chose faite, avec la venue du « sécateur » au stade Robert- Diochon : « Ça nous intéressait aussi de pouvoir allier un nom, avec celui de Serge, pour pouvoir avoir de la résonance (...) On sait aussi qu’il y a du public qui va venir au stade pour le voir ». Une analyse limpide du président de Rouen, qui souhaite utiliser le recrutement de Betsen comme une étape de plus dans la montée en puissance du RNR au niveau national.

Une arrivée qui ravit les supporters rouennais, mais pas seulement ! Les joueurs sont également très contents de la venue de l’ancien 3ᵉ ligne, prenant conscience de la chance qu’ils ont de pouvoir apprendre aux côtés de cette légende. Ces derniers ne manquent d’ailleurs pas d’éloge pour leur nouveau coach. C’est notamment le cas de Jérémy Clamy- Edroux, pilier de Rouen : « C’est mon idole ». Une admiration qui permet à Betsen de pouvoir se faire entendre, et de transmettre plus facilement tout son savoir en défense. « Défendre sa ligne coûte que coûte, comme des lions », voilà l’état d’esprit que veut instaurer le natif de Kumba à ses joueurs, afin d’être à son image, le plus intraitable possible au plaquage.

Un challenge excitant pour le français qui reste un novice en la matière : en effet, bien qu’il soit doté d’une expérience incroyable en tant que joueur, Betsen n’a jamais entraîné en sénior ! Mais ne vous inquiétez pas, ce dernier est très bien entouré, et notamment par Nicolas Godignon, qui en dit déjà le plus grand bien : « C’est un jeune entraîneur (...) Le staff et nous, on est vraiment là pour l’accompagner, pour qu’il devienne plus expert dans son travail, et il n’en est pas loin. En tout cas, sa motivation et son implication sont remarquables, et tout le monde en prend bien note ». Une nouvelle aventure qui commence plutôt bien pour lui, puisque son club est pour le moment 8e de Pro D2, avec un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite. À voir si la « patte Betsen » se fait ressentir sur la durée. C’est en tout cas ce qu’on souhaite à cet ancien joueur, qui nous aura fait rêver pendant tant d’années.