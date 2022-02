VIDEO. Pro D2. Le geste rarissime de Peter Lydon qui a confondu le rugby et le football américain

Ce vendredi soir, la fin du match de Pro D2 entre Narbonne et Rouen a été marqué par un geste rare dans le rugby professionnel après une pénalité manquée.

Le match de Pro D2 entre Narbonne et Rouen a été le théâtre d'un geste rarement vu sur un terrain de rugby. On parle ici d'un en-avant mais pas n'importe lequel. On joue la 71e minute et Narbonne mène 16 à 9. Les locaux sont à portée d'un essai transformé de la part des visiteurs. Mais Lucas Méret a l'occasion de donner assez d'air aux siens à longue distance. Si son coup de pied est assez puissant, mais il ne passe pas entre les perches. Les officiels ne lèvent pas leur drapeau et Peter Lydon récupère le cuir. VIDÉO. MHR - Stade Rochelais. La terrible erreur de Charles Bouldoire coûte la victoire à son équipeL'Irlandais va alors choisir non pas d'aplatir, mais de faire une passe à un coéquipier placé devant lui. Sur le coup, personne ne percute. Mais l'arbitre champ réagit et siffle à l'encontre de l'Irlandais. Ce dernier n'a tout simplement pas aplati avant de passer le ballon à la manière d'un quarterback de football américain. Un geste insolite qui n'a finalement pas changé le résultat final. Rouen a bien marqué un essai en fin de match qui aurait pu être celui de l'égalisation. Mais entre temps, Méret a passé une nouvelle pénalité pour un succès 19 à 16.