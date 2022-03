VIDEO. On a joué France/Angleterre sur Rugby 22 avant le coup d'envoi et c'était spectaculaire !

Dernier match sur Rugby 22 avec le choc entre la France et l'Angleterre dans notre tournoi de la rédaction. Une rencontre avec de l'enjeu pour Erwan et Thibault.

Ce Crunch entre la France et l'Angleterre signe à la fois la fin du Tournoi des 6 Nations 2022 mais aussi celui de la rédaction. Beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre. Erwan va-t-il remporter son premier match suite au nul décroché au Pays de Galles. Thibault, qui a laissé échapper le Grand Chelem à Cardiff, a cependant à coeur de terminer par une bonne note. La victoire finale ayant déjà été acquise grâce à deux victoires initiales. Les mains sont moites, la concentration à son comble. France/Angleterre joué avant le coup d'envoi sur Rugby 22, c'est maintenant.

Comme souvent dans cette série de matchs, l'entame a été à l'avantage de Thibault avec une action côté gauche qui a failli aller en Terre promise. Mais la passe de Baille n'a pas trouvé les mains de Vakatawa (et non Danty) malgré le décalage. Une simple alerte qui a eu le don de réveiller les Anglais. Sous pression devant sa ligne, Erwan n'a pas hésité à jouer crânement sa chance. N'ayant plus rien à perdre, il a fait vivre le cuir sous le nez des Bleus et trouvé la faille pour un essai de 95m ! Douche froide pour les Tricolores qui encaissaient un deuxième essai similaire quelques instants plus tard. 14-0, le doute allait-il s'installer dans l'esprit de Thibault ? Mais c'est dans les moments difficiles que les grands joueurs s'illustrent. Et c'est Romain Ntamack qui a fait la différence pour la réalisation de Villière avec une sublime passe à plat qui a battu trois défenseurs et permis à l'ailier de réduire l'écart. Le réveil tricolore allait être terrible pour l'Angleterre d'Erwan. Peu après, c'est l'autre ailier Damian Penaud, bien servi en bout de ligne par Marchand, qui punissait les errances défensives anglaises. Dans tous les bons coups, le talonneur toulousain sera à la conclusion d'un sublime mouvement tricolore initié par Ntamack, décidément en feu. L'ouvreur a parfaitement joué une redoublée avec Atonio, auteur d'une merveille de passe aveugle, puis donné à Vakatawa dans la défense. Le centre a ensuite retrouvé Marchand intérieur pour un nouvel essai bleu. La coupe était pleine pour Erwan qui craquait avant les citrons sur un système entre Atonio et ses mains de feu et Dupont pour le doublé de Villière. Après avoir encaissé un 14 à 0, l'équipe de France a infligé un cinglant 26 à 0 grâce à un jeu de passes digne des plus grandes heures du French Flair. Et malheureusement pour le XV de la Rose, les Bleus n'ont pas levé le pied dans le second acte. La Toulouse connexion a frappé dès la reprise. L'ovale est passé des mains de Dupont, à celles de Ntamack puis Baille pour la réalisation de Vakatawa. La tête au fond du seau, l'Angleterre a eu une belle réaction d'orgueil après l'heure de jeu en inscrivant un troisième essai pour l'honneur. Mais le dernier mot est revenu à Thibault et à la France suite une grosse séquence devant la ligne anglaise qui a vu Cros s'écrouler derrière la ligne de craie. Victoire finale des Tricolores 38 à 21 après une très belle transformation de Ntamack qui aura été un des grands artisans de ce succès français. Notre série de matchs sur Rugby 22 s'achève ici mais ce n'est sans doute que le début ! Nous avons passé de super moments manette à la main, et il est fort probable qu'on continue à défier d'autres copains à la rédaction. Vous pouvez également compter sur Erwan pour réviser ses lancements de jeu afin de prendre sa revanche. Quant à Thibault, il a désormais un statut de meilleur joueur de la rédaction à défendre. Un titre qui pourrait, qui sait, être remis en jeu lors d'un prochain tournoi au sein du Rugbynistère... A suivre !