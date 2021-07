VIDEO. Les Seventise assurent le spectacle et remportent le Prague 7s

Du côté de Prague, dernière étape des 7evens Rugby European Series, les Seventise ont dominé les 7 Fantastics pour s'adjuger la victoire finale.

Vainqueurs du Med Sevens du côté de Béziers dans le cadre du championnat de France de rugby 7, les Seventise ont enchaîné avec brio à Prague, dernière étape des 7evens Rugby European Series. La compétition était relevée avec notamment d'autres formations tricolores comme France militaire, les 7 Salopards ainsi que les 7 Fantastic. Des équipes françaises qui ont réalisé un presque carton plein avec trois qualifiées sur quatre en demies. Les Seventise ont débuté par un 26 à 5 aux dépens des Safas avant de dominer les Italiens de Nati Scombinati (22-12). France Militaire Rugby a opposé une belle résistance mais ils ont su prendre le meilleur pour s'imposer 28 à 19.



Lors d'une demi-finale franco-française, Antoine Poussin, très en vue lors de ce tournoi, et ses coéquipiers l'ont emporté 26 à 17 avant de s'adjuger la victoire lors d'une nouvelle finale face aux 7 Fantastic, 19 à 10. A Andore, ce sont ces derniers qui l'avaient emporté. Mais cette fois-ci, les Seventise ont réalisé "une grosse première période", nous confie Antoine Poussin. Ils ont quand même eu chaud avec un sauvetage qui a permis d'éviter un essai entre les perches. Ils ont ainsi tourné à 12/0 à la pause, puis 19/0. De quoi résister au retour de leurs adversaires dans le second acte. Retrouvez quelques-uns de leurs plus beaux essais.

Crédit vidéo : sports-online.cz

On retrouve ces deux équipes sur le podium des 7evens Rugby European Series. Les 7 Fantastics s'imposent mais les Seventise chercheront à prendre "leur revanche dans le championnat de France". Tout se jouera lors du Howard Hinton Sevens fin octobre.