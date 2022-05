VIDEO. L'ERREUR : trompé par la ligne, il se fait découper dans les règles !

L'arrière des Seawolves Andrew Coe a vécu un moment un peu gênant lors du match de Major League Rugby aux USA entre New York et Seattle.



Le match de Major League Rugby aux USA entre New York et Seattle a été marquée par une scène insolite. Alors qu'on jouait les premières minutes de la rencontre, l'arrière des Seawolves Andrew Coe a été trompé par les nombreuses lignes tracées sur le pré. Suite à un coup des locaux, il a laissé le cuir rouler jusqu'à l'en-but. Du moins, ce qu'il pensait être l'en-but. Il a attendu d'être pressé par un défenseur pour aplatir. Mais ce que le Canadien n'avait pas compris, c'est que la ligne d'en-but était en jaune. A l'inverse, le Sud-Africain Duncan Victor Matthews avait parfaitement vu qu'il n'avait pas aplati au bon endroit. Il ne s'est donc pas privé pour lui coller un énorme plaquage. Le propulsant dans l'en-but. Heureusement pour Coe, il a réussi à conserver la possession du ballon et a évité un essai. Ce qui n'a pas empêché New York de l'emporter 30 à 22.