VIDEO. La technique de plaquage d'Owen Farrell avant le Crunch inquiète des supporters anglais

Owen Farrell aura un rôle important pour l'Angleterre lors du match face à la France. Mais le centre doit faire attention à sa technique de plaquage.

Face au XV de France, les Anglais savent qu'ils devront être exemplaires non seulement en défense mais aussi sur la discipline. Jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'ils aient été très bons dans ces deux domaines. Aussi ont-ils redoublé d'efforts cette semaine pour être irréprochables face aux Bleus ce samedi. Cependant, une vidéo de l'entraînement du XV de la Rose a provoqué une certaine vague d'inquiétudes chez certains supporters des sujets de Sa Majesté. Sur les images, on peut notamment y voir le capitaine Owen Farrell travailler sa technique de plaquage. Ces dernières années, le centre ou ouvreur anglais a plusieurs fois été dans le viseur des fans de rugby en raison de ses plaquages trop hauts. S'il a parfois échappé à la justice, son geste sur Charlie Atkinson des Wasps en septembre dernier lui avait valu un rouge. Premiership - Après cette tentative de décapitation, Owen Farrell n'échappe pas au rouge [VIDÉO]"Bien sûr, deux plaquages sur des sacs de plaquage ne reflètent pas non plus la façon dont il s'est entraîné toute la semaine, ni comment il jouera contre la France ce samedi", note justement Rugby Pass. Un internaute estime d'ailleurs qu'il n'y a rien d'illégal dans ses gestes puisqu'il plaque selon lui sous la balle et remonte ensuite en entourant bien avec ses bras. On peut y voir ici l'intention pour les Anglais d'empêcher les Tricolores de faire vivre le ballon. Cependant, dans le feu de l'action et compte tenu de son style défensif dominant qui consiste à monter fort au niveau du torse, tout ne sera pas parfait. Aussi, certains fans ont exprimé leur inquiétude.

I can't believe they actually released this. Shocking tackle technique; high risk of going head to head there. — Will Richards (@WillR1807) March 11, 2021

Is this a joke response to that South Africa video? Why is he practicing head shots!?! — CB2020 (@CB69327590) March 11, 2021

Could still go a little lower though 🤣🤣 — Gareth (@ghick0745) March 11, 2021

That is low.... for him! — Will (@drwmurphy) March 11, 2021

Un petit changement dans la hauteur du porteur du ballon et son épaule pourrait très bien heurter le visage d'un Tricolore. C'est un risque que Farrell semble prêt à prendre pour stopper les offensives françaises lors de ce Crunch tant attendu. Néanmoins, l'indiscipline a déjà coûté très cher à l'Angleterre et on a vu que les cartons rouges avaient été décisifs dans les succès du Pays de Galles contre l'Irlande et l'Ecosse. Nul doute que si certains supporters anglais sont inquiets, leurs homologues français n'auront rien à redire si Farrell passe dix minutes ou plus sur le banc.