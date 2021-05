VIDEO. Il y a 10 ans jour pour jour, l'UBB montait en Top 14 en battant Albi

En ce 22 mai, l'UBB fête les dix ans de sa montée en Top 14. À l'époque, les Bordelais avaient dominé Albi en finale d'accession au stade Armandie.



Ce 22 mai, l'UBB fête un anniversaire important dans sa jeune histoire : les dix ans jour pour jour de la montée en Top 14. Cinquième à l'issue d'une saison régulière dominée par Lyon ou encore Albi, finalement 3e, les Girondins étaient allés battre le FCG à Lesdiguières 19 à 12 en demie. En finale, ils avaient retrouvé les Albigeois, vainqueurs des Montois (21-16), tandis que le LOU avait été directement promu en Top 14. C'est du côté d'Agen et d'Armandie que ce match d'accession avait eu lieu. À l'aller lors de la 7e journée, l'UBB avait largement dominé l'Albi 47 à 9 avant d'être battue au retour, 27 à 8. Il s'agissait donc de la belle.



Dans les rangs albigeois à l'époque, un certain Sofiane Guitoune ou encore Geoffrey Palis. Le premier cité avait joué un rôle important sur la première réalisation du match van der Westhuizen pour Albi à la 37e. Jusqu'à présent tous les points du match avaient été inscrits par Manca d'un côté et Fraser de l'autre (6-9). Le buteur bordelais jouera aussi un rôle important sur le premier essai des siens à la 53e par Rey. Quelques minutes plus tard, l'UBB faisait le break grâce à Lilo en coin. Un deuxième essai qui sera finalement celui de la victoire et de la montée en Top 14. Albi avait tout donné par la suite, Manca ajoutant trois nouveaux points au pied, mais ils n'avaient jamais réussi à refaire leur retard en inscrivant un deuxième essai.



Revisionnez l'intégralité du match :