VIDEO. Héroïques, les Dragons Catalans accèdent à la 1ère finale de Super League de leur histoire !

Même sans leur star Sam Tomkins et poussés par un public chauffé à blanc, les Dracs se sont imposés face à Hull, glanant leur ticket pour Old Trafford.

Els Segadors, l’hymne de la Catalogne, joué avant la demi-finale entre les Dragons Catalans 🐉 et Hull KR #CATHKR pic.twitter.com/nJQIGPSM3I — L'Indépendant (@lindependant) September 30, 2021

Ils avaient rendez-vous avec l'histoire ! Premiers de la saison régulière, les Dragons Catalans jouaient ce jeudi soir pour une place en finale de Super League, une première pour eux. Et au milieu d'un stade Gilbert-Brutus en fusion pour l'occasion, les hommes de l'entraîneur Steve McNamara n'ont pas déçu. Grâce à 5 essais dont des réalisations de Garcia, Drinkwater, Mourgue ou encore Yaha, les "Dracs" ont terrassé les Anglais de Hull KR.

Bien qu'agressifs en défense, les Kingston Rovers n'ont rien pu faire face à la jeunesse catalane, si bien entourée par l'expérimenté australien James Maloney, notamment. En tribunes, c'était l'apogée. Alors que l'hymne officiel de la Catalogne, "Els Segadors", avait résonné avant même le coup d'envoi de la rencontre, que les fumigènes et une haie d'honneur avaient accompagné l'arrivée au stade des Dragons, leurs supporters se permettaient même d'entamer un chant à la gloire du président Bernard Guasch à quelques secondes de la fin. Grandiose ! Reste maintenant à conclure l'aventure de la plus belle des manières, à Old Trafford la semaine prochaine, face au vainqueur de l'autre demi-finale entre St Helens et Leeds. Histoire de définitivement embraser la Catalogne du rugby...