VIDEO. Francois Steyn aplatit Damian McKenzie dans les règles de l'art, les esprits s'échauffent !

Le match du Rugby Championship entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande a été marqué par ce caramel dans les règles de Francois Steyn sur Damian McKenzie.

VIDEO. Rugby Championship. Elton Jantjies enfile le costume du sauveur face aux All BlacksLes Springboks ont battu la Nouvelle-Zélande ce samedi dans le Rugby Championship aux termes d'un match à suspense. Pourtant menés aux citrons après une grosse première période des All Blacks, ils n'ont rien lâché dans le second acte pour finalement arraché la victoire après la sirène sur pénalité. Une semaine plus tôt, c'est Barrett qui crucifiait les Boks de cette manière. Un partout la balle au centre dans cette édition 2021 entre les deux nations. On pourra cependant rappeler qu'ils n'avaient plus gagné face aux Blacks depuis 2018. Mais cette victoire va leur faire du bien au moral avant de prendre la direction de l'Europe pour les tests de novembre. Il y a aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce succès. Pour enchaîner face aux nations du nord, les Sud-Africains devront montrer la même agressivité que ce samedi. À l'image de ce plaquage de Francois Steyn sur Damian McKenzie en fin de partie. L'ancien joueur du Racing 92 est monté en pointe pour découper celui qui évoluera au Japon l'année prochaine. Un superbe geste défensif qui galvanisé ses coéquipiers. Provoquant par la suite une petite échauffourée.