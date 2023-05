VIDEO. Feinte de passe à la Magic Johnson, décollage façon Michael Jordan, l'essai spectaculaire des Crusaders !

Ce samedi, les Crusaders de Richie Mo'unga ont dominé les Blues de Beauden Barrett. Une rencontre marquée par le superbe essai de Leicester Fainga'anuku.

Crusaders vs Blues. Richie Mo'unga vs Beauden Barrett. Cette affiche de Super Rugby avait pour régaler les fans de rugby. Et on peut dire qu'ils n'ont pas été déçus. Le score final, à savoir 15 à 3 pour les locaux, ne reflète pas vraiment le match. On a notamment vu une sublime action du second nommé à la 70e qui a bien failli se terminer dans l'en-but. Sans un retour de Jordan, Barrett aurait inscrit l'un des plus beaux essais de l'année. Après un petit par-dessus depuis ses 22 mètres, le All Black a jonglé avec le cuir avant de jouer une nouvelle fois au pied. S'il n'a pas été le premier sur le ballon, son opportunisme aurait pu lui permettre de marquer. Finalement, les joueurs d'Auckland ne sont jamais entrés en Terre promise contrairement aux Crusaders. Strange à la 30e puis le très convoité Leicester Fainga'anuku ont trouvé la faille. La réalisation de ce dernier est particulièrement savoureuse avec la feinte de passe de Havili à la Magic Johnson avant l'envol de l'ailier dans l'en-but façon Michael Jordan. Du grand spectacle !