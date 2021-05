VIDEO. En folie, l'ancien toulonnais Bryce Heem martyrise les Tahs' et régale en Super Rugby !

Face aux Waratahs ce samedi, Bryce Heem, qui était encore Toulonnais voilà quelques mois, a régalé ! Au compteur : plus de 150 mètres parcourus et un triplé !

En pleine "aventure" à l'autre bout du monde, Julien Tanti vous répéterait au réveil "allez les gars, réveillez-vous" jusqu'à ne plus en avoir de souffle et le sourire aux lèvres, bien sûr. Rassurez-vous, nous ne sommes ni le cador des Marseillais ni "le roi des problèmes", mais nous allons pourtant continuer à vous haranguer tous les vendredis et samedis afin que vous vous leviez plus tôt que prévu. Pourquoi ? Parce que le Super Rugby, pardi ! Ni Aotearoa, ni Australia, mais Trans-Tasman cette fois-ci, puisque les frontières entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont rouvert.

VIDEO. Ce passage de rugby viril va vous prouver qu'on sait plaquer en Super Rugby !Plus que jamais, c'est en effet l'occasion de voir des timbres à tout-va, des gestes de l'espace, des essais de 100 mètres et les plus grandes stars de ce jeu (McKenzie, Mo'unga, Barrett...). Mais aussi de dénicher des pépites totalement inconnues et qui auraient pourtant leur place dans 80% des formations européennes, à l'image de Salesi Rayasi, Folau Fakatawa ou AJ Lam cette année. Ou de revoir des gars du même calibre passés par l'Europe, mais à l'âge un peu/beaucoup plus avancé. Alors que Julian Savea a marqué vendredi ses 56 et 57ᵉ essais avec les Hurricanes, son ancien coéquipier à Toulon, Bryce Heem, a lui probablement réalisé le match de sa carrière en Super Rugby, à 32 ans.



Sur l'aile droite des Blues ce samedi, l'homme aux 6 essais en 26 rencontres avec le RCT a martyrisé la pauvre défense des Waratahs, la faisant exploser comme du pop-corn sur chacune de ses prises de balle. Ses stats parlent pour lui : plus de 150 mètres parcourus ballon en main, un triplé, cinq défenseurs battus... et le reste. Le Graal ? Sa prise de balle au-dessus de la tête de Will Harrison en première période ? Même pas. Guettez plutôt son exploit personnel de folie en suivant pour offrir l'essai à Tom Robertson comme sur un plateau. Son best-of du jour est juste en dessous, c'est cadeau ! 🔥🔥