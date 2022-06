VIDEO. D'un superbe extérieur pied gauche, Matera envoie Reece vers l'essai de la victoire en Super Rugby

Ce samedi, les Crusaders ont dominé les Blues en finale du Super Rugby. Sevu Reece a marqué un superbe essai après un jeu au pied de Matera.



Ce samedi, les Crusaders ont remporté leur 11e titre en Super Rugby aux dépens des Blues. Les coéquipiers de Beauden Barrett ont été étouffés par la dimension physique des joueurs de Christchurch. Seul le demi de mêlée Christie a trouvé la faille avant l'heure de jeu après avoir mis la pression sur le 3e ligne adverse devant sa ligne après une mêlée. Cependant, la victoire avait semble-t-il déjà choisi son camp. Grâce à un essai de Bryn Hall à la 40e, les Crusaders menaient 13 à 0 puis 16 à 0, suite à une nouvelle pénalité. S'ils ont tout donné en fin de partie, les Blues ont été incapables de faire sauter le verrou défensif adverse une nouvelle fois. Pire, ils ont encaissé un nouvel essai lorsque le 3e ligne des Pumas Pablo Matera a superbement joué au pied du gauche dans la profondeur pour Sevu Reece. L'ailier a mis les cannes et profité du rebond pour se saisir du cuir et enfoncer le clou. Une victoire 21 à 7 qui ne souffre aucune contestation. VIDEO. Super Rugby. Sevu Reece a-t-il les appuis les plus dévastateurs rugby mondial ?