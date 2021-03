VIDEO. Chistera à l'aveugle, pénalité depuis les vestiaires, l'entrée fracassante de Lonergan (Brumbies)

Ce samedi, les Brumbies ont dominé les Rebels de Melbourne. Le demi de mêlée remplaçant Ryan Lonergan a été décisif pour la victoire des siens.

Entré à l'heure de jeu en remplacement de l'ancien joueur de Montpellier Nic White, Ryan Lonergan a porté les Brumbies vers la victoire sur les Rebels. Au moment de fouler le pré, les visiteurs jouaient à 14 depuis vingt minutes après l'exclusion d'Ala'alatoa. Cependant, ils n'étaient menés que d'un point par les locaux, incapables de marquer un essai. Seul Matt To'omua avait fait grimper le score face aux perches. Et ce, alors même que les Brumbies ont joué en infériorité numérique après un nouveau carton. Sentant qu'il avait un coup à faire, ils ont continué d'attaquer et c'est Lonergan qui a débloqué la situation en servant Banks au ras du ruck d'une superbe chistera à l'aveugle. Les visiteurs ont alors pris trois longueurs d'avance mais To'omua a passé une 8e pénalité pour égaliser. On joue alors les arrêts de jeu et Melbourne se met à la faute sur la ligne médiane. Ryan Lonergan prend ses responsabilités et envoie le cuir entre les perches pour la victoire !