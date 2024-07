VIDEO. Champions du monde U20. L'excellent réflexe d'un jeune joueur fidjien pour protéger son adversaire

Durant le match entre les U20 de l'Afrique du Sud et des Fidji, le pilier fidjien a eu le très bon réflexe de protéger les cervicales de son adversaire grâce au SMEL.

La Coupe du monde des moins de 20 ans bat son plein en ce moment en Afrique du Sud. Les Bleus, battus par la Nouvelle-Zélande d'un tout petit point, espèrent encore se qualifier pour les demi-finales.

Cela passera par une large victoire la semaine prochaine face au Pays de Galles. Des Gallois qui devancent pour l'heure les jeunes tricolores d'un petit point. Et ce, malgré la victoire française sur l'Espagne.

Dans les autres poules, l'Irlande domine le groupe B devant l'Australie avec deux victoires en autant de matchs. Dans la poule C, c'est l'Angleterre qui truste la première place tandis que l'Afrique du Sud est deuxième à égalité avec l'Argentine.

La troisième et dernière journée de la phase de poules promet d'être intense. Et pour cause, l'Irlande affrontera l'Australie tandis que les Baby Boks et les jeunes anglais s'affronteront.

Pour rappel, seuls les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demies ainsi que le meilleur deuxième. Voilà pourquoi l'équipe de France se doit de l'emporter en marquant le plus de points mardi prochain. On espère voir un match spectaculaire de la part des Bleuets.

Outre de très beaux essais, cette compétition a aussi été marquée par une scène qui fait honneur aux valeurs de l'ovalie lors du match largement remporté par l'Afrique du Sud aux dépens des Fidji (57-7).

Se rendant compte que l'un de ses adversaires s'était assommé sur un plaquage, le pilier fidjien Luke Nasau s'est tout de suite porté à son secours pour lui maintenir la tête. Une technique appelée "Stabilisation manuelle en ligne" ou SMEL qui permet de protéger la tête et le cou dans un traumatisme cervical.

"Il est impossible de dire si la moelle épinière est endommagée de manière permanente ou temporairement compressée en raison de blessures aux os dans le cou. Par conséquent, il est important de déplacer la tête et le cou le moins possible pour éviter d’aggraver une blessure. Cela se fait en évitant tout mouvement inutile et en protégeant la tête et le cou avec le processus SMEL", explique World Rugby sur son site.