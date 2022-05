VIDEO. Ces stadiers rigolent zéro, ils ont annihilé deux supporters un peu trop confiants

Deux supporters qui étaient entrés sur la pelouse de l'Eden Park lors du match de Super Rugby entre les Blues et les Rebels ont été plaqués sans ménagement.

VIDEO. WTF. Accélération, envol et salto pour un essai façon Cirque du Soleil des BluesCe vendredi, les Blues ont produit un récital offensif face aux Rebels avec pas moins de 11 essais inscrits pour une victoire 71 à 28. Le centre des All Blacks Rieko Ioane a été particulièrement en vue avec un triplé où il a fait parler ses cannes de feu. On ne sait pas si ce sont ces superbes chevauchées qui ont inspiré les spectateurs. Toujours est-il que plusieurs d'entre eux ont décidé de s'inviter sur la pelouse pour tester leurs appuis et leur pointe de vitesse. Malheureusement pour eux, les stadiers étaient en alerte. À peine ont-ils eu le temps de faire quelques mètres sur le pré de l'Eden Park d'Auckland, qu'ils ont été fermement ramenés à la réalité par des plaquages bien appuyés.