VIDEO. Castres déroule, Toulouse assure, l'UBB s'incline, les résultats des matchs amicaux

Ce vendredi, Toulouse, Castres ou encore le Racing 92 ont remporté leur match amical à quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2023/2024 de Top 14.

Sofiane Guitoune a pris un coup de vieux dans le vestiaire toulousain ce soir 😅



💬 « Quand je suis arrivé, j’ai dit merde… 15 piges d’écart avec les gosses ! Très belle génération avec un très bon comportement » #CRST #FBSport @SoGuitoune pic.twitter.com/8Qa2Pr2eXS — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 4, 2023

Le champion de France a remporté son premier match de préparation ce vendredi soir à Colomiers. Bien que privé de nombreux internationaux, le Stade Toulousain alignait tout de même une belle équipe, notamment derrière avec Graou, Searle, Lebel, Guitoune, Barassi et A. Retière pour le premier acte. Toulouse avait en effet fait appel à ces jeunes pour constituer deux équipes par période. Le premier groupe a fait le boulot avec un score de 19 à 0 aux citrons suite aux réalisations de Placines, Sofiane Guitoune sur interception, et Lebel. Ugo Pacomme a réduit la marque puis il a fallu attendre le 3e acte de ce match amical pour voir Etonia Bainivalu franchir une fois de plus la ligne de craie pour un score finale de 26 à 7.

Du côté de Perpignan, et comme souvent lors des matchs de reprise, les fautes ont été nombreuses. Les deux équipes n'ont pas manqué d'envie mais de maîtrise. Ce n'est qu'à la 39e que les visiteurs ont trouvé la faille par Donovan Taofifenua. 5 à 0 à la pause puis 10 à 0 dès la reprise grâce à Enzo Bemmegal. Le 3/4 doublera la mise après l'heure de jeu pour un avantage de 17 unités. Ce n'est qu'à la 72e que l'ancien espoir du Racing 92 Job Poulet a marqué pour son nouveau club. Une dernière réalisation de Yohan Vinas n'a pas empêché les locaux de s'incliner.

Première manquée pour Yannick Bru à la tête de l'UBB. Pourtant, c'est Romain Buros qui a inscrit le premier essai de la rencontre dès la 10e minute de jeu. "On a un peu trop récité notre rugby sur les largeurs. On a été mis en difficulté sur la puissance et des choses simples. Il faut se mettre au travail", a commenté le technicien via Sud Ouest. Rokoduro a égalisé quelques minutes après. (7-7, 16e) avant que Sosene Feagai ne donne la victoire au SUA (7-14, 53e).

De son côté, le CO n'a pas fait dans la dentelle face à Montauban avec un score sans appel de 54 à 10. Josaia Raisuqe a marqué dès la 5e minute de jeu. Ce dernier a ensuite permis à Julien Dumora de doubler la mise à la 21e. A la fin des 40 premières minutes, le score était de 14 à 10. Mais les Castrais ont continué de pousser après la sirène pour inscrire un 3e essai par Zarantonello. Puis les Tarnais ont appuyé dans le second acte grâce à Mathieu Babillot (42e) et Wilfrid Hounkpatin (46e). La messe était dite mais l'envie était toujours présente. Nick De Crespigny (68e), Lois Guerois (78e) et enfin Joris Dupont (79e) ont aussi participé à la fête.

Promu en Top 14, l'USO a dominé les Aixois ce vendredi soir au stade de Serger de Saint-Claude. Enzo Reybier (23e), Hugo Fabrègue (40e) et Daniel Ikpefan (74e) ont marqué en faveur d'Oyonnax. L'arbitre a également accordé un essai de pénalité en leur faveur avant la demi-heure. En face, Provence Rugby a passé deux fois la ligne adverse par l'ancien Toulonnais Thomas Salles (38e) et Joris Cazenave (80e).

Du côté du CAB, relégué en Pro D2, des réalisations de Lefranc (5e), Bonneval (29e) et Warren-Vosayaco (70e) n'ont pas permis à Brive de s'imposer face à Biarritz. En face, Morgan (11e), Martin (58e) et Matiu (76e) ont trouvé la faille. Les pénalités de (40') et Domercq après la sirène ont permis aux Basques de faire la différence. Une transformation ayant été manquée de chaque côté.