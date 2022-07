VIDÉO. Après le jubilé, le discours pour les adieux de Trinh-Duc, Picamoles et Ouedraogo

Ce samedi 30 juillet, sur la pelouse du stade Sabathé, les trois légendes du rugby montpelliérain ont raccroché les crampons.

Dans le coin, vous ne trouverez sûrement pas grand monde qui a autant aidé à faire rayonner le MHR. Ce samedi 30 juillet, le stade Sabathé et ses 4 000 spectateurs rendaient hommage à Louis Picamoles, Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc. Un jubilé qui s’est déroulé dans la bonne humeur et sous le soleil. Au programme, du beau monde était présent. On pouvait notamment y retrouver les néo-champions de France Enzo Forletta, Anthony Bouthier et Arthur Vincent. Quelques anciennes gloires étaient également de la partie comme Vincent Clerc, Christian Califano, Florian Fritz et le dernier des Quatres Fantastiques, Julien Tomas. RUGBY. ‘‘On ne pouvait pas rêver mieux’’, Ouedraogo parle de son jubilé devant un stade plein



Pour l’occasion, le média local Midi Libre a couvert l'événement. À travers ses posts sur les réseaux sociaux, certains acteurs du rugby local ont pu s’exprimer. Par exemple, l’ancien président du MHR Thierry Pérez était présent. Il témoigne de sa vive émotion et déclare : “On a commencé l’aventure en 1998/1999, avec 10 entrées payantes et 200 invitations. Aujourd’hui, c’est la récompense de tout ce monde-là, de tous ces joueurs qui ont réussi.” Au terme d’une rencontre marquée par la convivialité et l’envie de profiter, les joueurs mis à l’honneur ont fait un discours d’adieu. Diffusé sur les réseaux sociaux de Midi Libre, les joueurs témoignent, eux aussi, d’une très forte émotion à travers les prises de paroles de François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo.

