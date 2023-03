VIDEO. 100m en trottinant, claquage : l’interception la plus lunaire que vous n’ayez jamais vue !

Le phénomène australien Suliasi Vunivalu a intercepté une passe à 5 mètres de sa ligne, samedi en Super Rugby. Le reste relève de la nonchalance fidjienne.

Oui, le Super Rugby vient tout juste de reprendre que les scores de basket affluent déjà. Plus que jamais, en cette année de Mondial, les stars sudistes semblent déterminées à venir concurrencer les vedettes de la NBA en sortant des scores absolument dingues. En témoigne la rencontre entre la Western Force et les Reds qui, pour ne citer qu’elle, s’est soldée sur le score de 71 à 20 en faveur des coéquipiers de Taniela Tupou. Avec un pareil score, vous vous en doutez, les finisseurs des hommes de Brisbane se sont régalés.

Et lorsque l'on parle de détonateur aux Reds, difficile de ne pas penser à Suliasi Vunivalu. L'ancienne terreur de la NRL (87 essais en une centaine de matchs) a d'ailleurs réalisé l'action la plus dingue de la partie, sans nul doute. En début de seconde période, le phénomène athlétique (1m92 pour 99kg) intercepte une passe de la Force quasiment sur sa propre ligne. 100m à parcourir avec des défenseurs aux fesses ? L'on se dit alors qu'il n'y aura pas de problème pour le garçon d'origine fidjienne. Sauf que sûr de ses forces - où sentant ses jambes lourdes - l'international australien va littéralement trottiner pour remonter tout le terrain et désespérer les défenseurs adverses, malgré tout pas en mesure de le rattraper. Le pire ? C'est qu'après 80m de course, Vunivalu semble se claquer. En grimaçant et de justesse, il finira tout de même dans l'en-but de l'équipe basée à Perth. La facilité fidjienne à l'état pur...