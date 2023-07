RUGBY. VIDÉO. L’Irlande U20 prend le meilleur sur l’Afrique du Sud et file en finale de Coupe du monde !

Ce dimanche 9 juillet, au Cap, les meilleures formations U20 du monde s’affrontent. Parmi les rencontres phares, le choc de la première demi-finale entre l’Afrique du Sud et l’Irlande a rendu son verdict. Emmenés par Sam Prendergast, les Celtes se sont arrachés pour ne rien laisser aux Sud-africains (31 - 12). Dans une première période au jeu particulièrement fermé, les deux formations ont enchaîné les fautes techniques et les charges dévastatrices pour un spectacle mitigé. Il aura fallu attendre 37 minutes avant que l’une des équipes ne trouve la faille sans se faire avoir par la patrouille. C’est l’ouvreur du Leinster qui envoie son ailier Nicholson en Terre promise.

Après une première période fermée, les Baby Boks reviennent sur le pré avec des envies remuantes. Après la pause, il ne faudra que quelques minutes pour voir les joueurs en blanc filer dans l’en-but. À la suite de plusieurs plaquages manqués côté irlandais, c’est Imad Khan qui s’envole derrière la défense. Néanmoins, l’Irlande ne veut pas en rester là.

On. The. Board. 🇿🇦@JuniorBoks are right back in this one thanks to Imad Khan!#WorldRugbyU20s pic.twitter.com/uvlcerewvG