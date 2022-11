RUGBY. VIDEO. L'essai de filou de Damian Penaud pour lancer la France face au Japon

Ce dimanche 20 octobre, la France accueille le Japon au Stadium de Toulouse. Dans une cité plus habituée au rouget noir qu’au bleu, Damian Penaud a ouvert la marque avec un essai de filou à la 7ᵉ minute de jeu ! Après un jeu au pied français dans le dos des Japonais, le Clermontois a couru vers l’en-but. Prolongeant le jeu au pied, il profite d’une erreur adverse dans la zone de marque pour aplatir sous quelques fines gouttes de pluie. Malheureusement, l’essai ne sera pas transformé par Thomas Ramos.

⚡️@PenaudD doing what he does best.



That slow-mo touch down 👌#AutumnNationsSeries | #FRAvJPN pic.twitter.com/TXDOVxHC9O