RUGBY - L'immense émotion de Leigh Halfpenny après sa nouvelle grave blessure au genou

L'arrière aux 100 sélections Leigh Halfpenny s'est probablement donné une nouvelle rupture des ligaments croisés... Suivi d'une immense émotion.

C'est une image comme on n'aimerait ne jamais en voir, et qui pourtant sont monnaie courante dans le rugby actuel. Ce samedi, alors que les Gallois s'apprêtaient à fesser le Canada au Principality Stadium, Leigh Halfpenny s'est gravement blessé au genou. Et pas dans n'importe quel contexte puisqu'en plus de fêter sa 100ème sélection internationale en ce samedi ensoleillé (96 pour le PDG, 4 avec les Lions) et d'être capitaine, l'ancien arrière de Toulon s'est tordu le genou dès la 1ère minute de jeu...

Des images terribles pour l'un des meilleurs numéros 15 de la dernière décennie, si apprécié de ses partenaires comme des supporters pour son élégance, sa modestie et sa sympathie. À 32 ans bien tassés, cela pourrait en effet sonner une fin de carrière prématurée, pour celui qui espère probablement terminer sa carrière en 2023 lors de la coupe du monde en France, là où il a passé 3 saisons. En guise de soulagement, son sélectionneur Wayne Pivac a assuré qu'il "n'avait aucun doute qu'il (Halfpenny) allait rebondir", bien que "cela ait été un grand choc". En attendant plus d'informations, le Rugbynistère souhaite un bon rétablissement à celui qui a inscrit 827 sur la scène internationale. Never give up, Leigh !