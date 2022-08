RUGBY CHAMPIONSHIP. Tous les essais en vidéo de la solide victoire des All Blacks sur les Springboks

Ce samedi, la Nouvelle-Zélande défiait l'Afrique du Sud dans le Rugby Championship pour la seconde fois en une semaine.

Battus il y a une semaine, les All Blacks ont visiblement fait leur travail pour ce second test dans le cadre du Rugby Championship. Décidés à stopper leur mauvaise série, ils ont attaqué ce match avec beaucoup d'envie. Ils ont monopolisé le cuir et enchaîné les temps de jeu. S'ils n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique, ils ont tout de même trouvé la faille par Cane en coin. C'est la première fois depuis plusieurs semaines qu'ils sont les premiers à marquer.

Un deuxième essai a suivi quelques instants plus tard, Samisoni Taukei'Aho a doublé la mise en force. Une entame parfaite pour les hommes d'Ian Foster.

Deuxième essai pour les All Blacks de Samisoni Taukei'Aho et 13-0 pour les visiteurs !#SAvNZL pic.twitter.com/5uv09OcJLq — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) August 13, 2022

Ce premier acte aurait pu être idéal sans une pénalité avant la pause par Pollard. Mais surtout un essai de Lam, trop puissant en bord de touche pour Clarke. 15 à 10 aux citrons, rien n'était fait dans cette rencontre au sommet.

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir un nouvel essai. Les Boks ont dû s'y prendre à deux fois pour envoyer Mapimpi derrière la ligne de craie. Son premier essai ayant été refusé pour une obstruction après une superbe percée de Am. Un grattage de Marx puis une sublime passe de Willemse ont permis à l'ailier de marquer en coin. 20 à 21 à l'heure de jeu, la tension était à son comble.

Essai pour les Springboks de Mapimpi mais QUELLE passe de Damian Willemse 🤩 🔥 🏉



21-18 pour les All Blacks #SAvNZL pic.twitter.com/5yJF1wPMdz — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) August 13, 2022

Une pénalité découlant du carton jaune de B. Barrett a permis à l'Afrique du Sud de prendre l'avantage pour la première fois du match (23-21). Mais ils n'ont été en tête que quelques instants. Le temps pour Ioane de mettre le feu à la défense d'une merveille de course en bord de touche. Une action qui a débouché sur l'essai d'Havili.

Et les All Blacks ne se sont pas arrêtés là puisque Barrett a planté un dernier essai pour une victoire 35 à 23 !