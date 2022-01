RÉSUMÉ VIDÉO. RÉSULTAT. Un Castres vaillant crucifié par le Munster en fin de match en Champion Cup

Ce vendredi soir, Castres s'est incliné sur sa pelouse dans le cadre de la troisième journée de Champions Cup face au Munster malgré un bel essai de Larregain.



Grosse déception dans les rangs de Castres après la courte défaite à domicile face au Munster dans le cadre de la troisième journée de Coupe d'Europe. "On voulait rendre fier nos supporters. On craque à deux minutes de la fin, c’est terrible", a commenté Loïc Jacquet via le site de l'EPCR. Le CO empoche un troisième bonus défensif. Mais cela ne va guère faire le bonheur des Castrais. Après une première pénalité de Crowley, c'est la formation locale qui a inscrit le premier essai par Thomas Larregain après une passe au pied sublime de Ben Botica. Ce dernier a permis aux siens de reprendre l'avantage avant l'heure de jeu après que Crowley a passé deux nouvelles pénalités. Mais les locaux n'étaient pas à l'abri d'un essai (13-6). Une réalisation qu'ils n'ont pas été en mesure d'empêcher. A deux minutes de la sirène, et après un bon travail des avants, Coombe a pris ses responsabilités et détendu le bras pour passer l'ovale derrière la ligne de craie. Cruel pour le CO. Le Munster est déjà qualité pour les 8es de finale.