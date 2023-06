RESUME VIDEO. La démonstration de la France face à la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde U20

Pas loin de l'humiliation, sous la pluie, la France a réalisé une démonstration de rugby face à la Nouvelle-Zélande à la coupe du monde des moins de 20 ans.

Tuilagi, Jauneau, la France colle une fessée à la Nouvelle-Zélande, les supporters conquis !Mission réussie pour les Bleuets. Ce jeudi, l'équipe de France a bravé la pluie et la boue en Afrique du Sud pour s'imposer face à la Nouvelle-Zélande. Et on ne parle pas d'une petite victoire d'un point. Mais bien d'une démonstration de rugby qui a failli tourner à l'humiliation. Sans une certaine fatigue (logique) et une indiscipline qui a vu les Tricolores jouer à 13, on peut penser qu'ils auraient réussi à maintenir les Baby Blacks hors de leur en-but. Mais qu'à cela ne tienne. La victoire est là et elle permet aux Français d'entrevoir la qualification pour les phases finales. XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?Ce match avait des allures de finale avant l'heure. Mais il n'y a pas vraiment eu de match. Comme face au Japon, les petits Bleus ont pris le match à leur compte dès la première période. Les essais se sont enchaînés et ils ont mené 28 à 0 ! De quoi impressionner n'importe quel supporter. En effet, on pensait que les Néo-Zélandais auraient autre chose à proposer après leur courte et difficile victoire sur le Pays de Galles (26-27). Mais ils ont été pris par la puissance et la maîtrise des Bleuets. Habitués aux joutes professionnelles en Top 14 et en Pro D2, les Tricolores ont dominé leur sujet.



Un match qu'il était important de gérer non seulement pour la qualification, la confiance et la suite de la compétition. La France, double championne en titre, a envoyé un message clair à la concurrence. Elle entend bien garder la coupe à la maison. Malgré des conditions compliquées pour jouer avec un terrain boueux et une pluie qui n'a pas facilité les passes, les Français ont fait preuve de beaucoup de maitrise et de réalisme. À l'inverse, les Baby Blacks ont clairement manqué d'inspiration et de solution face à l'excellente défense agressive tricolore.



Ils finiront par marquer en profitant de l'indiscipline française dans le second acte. Un point qu'il s'agira de corriger en vue des prochaines rencontres. Et ce, même s'ils ont montré qu'ils avaient les arguments pour rivaliser avec des joueurs en moins. Néanmoins, ces passages en infériorité numérique laisse des traces. Une débauche d'énergie qu'ils pourraient payer en fin de compétition. La gestion du groupe va être importante. Notamment face au Pays de Galles mardi prochain. On peut s'attendre à ce que le staff opère de nombreux changements pour reposer les titulaires.



Néanmoins, on a le sentiment, comme c'est le cas avec le XV de France, que le groupe possède un niveau suffisant pour être compétitif malgré les rotations. Face aux Blacks, les finisseurs ont permis à la France de retrouver de la dynamique. Les remplaçants néo-zélandais ont fait du bien à leur équipe dans le second acte. Et il était important de ne pas trop subir. On devrait voir de nouvelles têtes face aux Gallois afin de valider le ticket pour les demies. Mais aussi pour donner du temps de jeu à tout le monde de manière que l'ensemble des joueurs se sente concerné. Mais à voir l'envie sur le pré et les gestes à la fin du match face à la Nouvelle-Zélande, on ne doute pas de leur implication.