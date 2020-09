Pro D2 - Le All Black Francis Saili passe la défense catalane en revue d'entrée [VIDÉO]

L'ancien All Blacks Francis Saili a répondu aux attentes dès le premier match de Biarritz avec un essai contre l'USAP en Pro D2.

Des mois que les supporters attendaient ça. Ce jeudi a eu lieu le premier match officiel de rugby avec la réception de l'USAP par Biarritz. Dire que les joueurs avaient hâte d'en découdre est un euphémisme. Seulement cinq minutes s'étaient écoulées lorsque le BO a inscrit le premier essai du match et de la saison 2020/2021. Il a été l'oeuvre de l'une des recrues de la formation basque : Francis Saili. Le Néo-Zélandais est considéré pour beaucoup comme le plus gros transfert du club durant l'intersaison. Le président du BO Jean-Baptiste Aldigé attend beaucoup de celui qui a porté le maillot des Blues avant de débarquer en Europe du côté du Munster puis de filer chez les Harlequins. Pro D2 - Biarritz. Aldigé : ''Si demain on se crashe en avion, qui va mettre les 3 millions ?''Et il a directement répondu aux attentes de son clubs et des supporters. Suite à une pénaltouche basque et une bonne défense catalane, les locaux ont choisi d'écarter le cuir. Premier centre, l'ancien All Black a alors pris ses responsabilités. Feintant la passe, il a pris la défense à contre-pied et repiqué vers les avants. Sur les appuis, et la vitesse, il a pris le meilleur sur six défenseurs. De quoi parfaitement lancer son équipe et la saison.

#PROD2 #BOPBUSAP - J1

Le premier essai de cette saison 2020/2021 est l’œuvre de la recrue phare du @BOPBweb



Le All Black Francis Saili auteur d’un bel exploit personnel !



La saison est lancée 🥳 pic.twitter.com/e2Uxhxoo6A — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 4, 2020

Biarritz a ainsi mené 18 à 0 avant de voir revenir les visiteurs. Deux essais avant l'heure de jeu n'ont cependant pas suffi à faire basculer la rencontre. Il faut dire que l'USAP a été très indiscipliné avec trois cartons jaunes reçus dans le premier acte.