L'hymne australien comme vous ne l'avez jamais entendu, frissons garantis ! [VIDEO]

Ce samedi l'hymne australien a été chanté dans la langue du peuple aborigène (Eora) avant le match entre les Wallabies et l'Argentine.

Qui n'aime pas le moment des hymnes ? Entre émotion et communion, ce sont toujours des instants particuliers et forts, surtout quand on entend Flower of Scotland ou Land of my fathers repris par des milliers de supporters. Ce samedi, en Australie on a eu droit à une version unique d'Advance Australia Fair avant le match du Tri Nations entre les Wallabies et les Pumas. Pas d'accepela au programme mais une version à la guitare acoustique et surtout dans la langue du peuple aborigène (Eora) puis en anglais. Un grand pas en avant pour l'Australie. Tout simplement sublime grâce à la très belle voix d'Olivia Fox, une jeune chanteuse de la Newtown High School of the Performing Arts. Difficile de ne pas avoir les poils qui se dressent sur les bras.

Crédit vidéo : A D I M