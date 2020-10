Le sombrero de Thomas, les cannes de Dupont, les Bleus nous ont RÉ-GA-LÉS ! [RÉSUMÉ VIDÉO]

Retour sur la victoire probante du XV de France sur le Pays de Galles samedi en match de préparation au Stade de France.

Ce samedi, le XV de France a remporté une très belle victoire aux dépens du Pays de Galles. Malgré une entame ratée où les Bleus ont été dominés et où ils ont encaissé dix points, ils ont par la suite pris les commandes du match. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à corriger comme la discipline avant la réception de l'Irlande au Stade de France la semaine prochaine. Mais les hommes de Galthié ont montré de très belles choses offensivement et défensivement. Bien que bousculés dans les rucks, ils n'ont encaissé que deux essais. En attaque, ils ont été incisifs avec un Dupont dans tous les bons coups, un Vakatawa facteur X et un Thomas inspiré. Ajoutez à celui un essai en force de Baille après une superbe course de Ntamack et vous obtenez un succès de près de 40 points avec cinq essais marqués. On n'avait pas vu la France dépasser la marque des 30 unités face aux Gallois depuis 2007. Crédit vidéo : France Rugby