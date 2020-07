La grande histoire de Lourdes racontée par ses légendes avant le second miracle [VIDÉO]

Lourdes aurait dû descendre en Fédérale 3. Mais le club aux 8 titres en 11 finales, a une nouvelle fois été sauvé. L'occasion de tout recommencer.

Derrière le Stade Toulousain, le Stade Français et Béziers, deux clubs se partagent la quatrième place au palmarès du championnat de France avec huit titres : Agen et Lourdes. C'est au lendemain de la deuxième guerre mondiale que le FCL a assis sa domination sur le rugby tricolore. Tout a débuté par une finale perdue contre le SUA en avril 45 alors même que la guerre n'est pas terminée. Un second revers suivra. Mais entre 1948 et 1968, les Lourdais n'ont perdu qu'une fois à ce stade de la compétition (en 1955 contre l'USAP). Ils sont avec les Toulousains et les Parisiens, les seuls à avoir réalisé un triplé dans l'histoire du championnat de France : 1956-57-58.



A cette époque, tout le monde craignait Lourdes. Même Béziers, qui prendra la suite du FCL dans les années 70, avait connu la défaite en 1960. Mais le rival à l'époque, c'était Tarbes. Les deux clubs ne se sont jamais rencontrés en finale mais les derbys étaient animés aussi bien dans les tribunes que sur le pré. La pelouse, c'était là où les Lourdais excellaient. De par leur jeu de passes. Bien avant Toulouse, le FCL prônait le jeu de mouvement. Celui qui se faisait plaquait avec le ballon le dimanche ne jouait pas la semaine suivante. Dans les rangs lourdais, des joueurs de légendes comme Jean Prat et son frère Maurice, Michel Crauste pour ne citer qu'eux.



Mais le FCL, grand pourvoyeur du XV de France après-guerre, n'a pas su trouver leurs successeurs. Le titre de 1968 avec notamment Jean Gachassin sera le dernier. Béziers puis Toulouse vont dominer le rugby tricolore et prendre le train du professionnalisme. Lourdes restera à quai puis connaîtra des difficultés financières. L'argent est devenu le nerf de la guerre mais le FCL ne peut pas suivre. Un lent déclin s'amorce. Fédérale 1, puis lutte pour le maintien, Fédérale 2, Lourdes échappe une première fois à la relégation grâce à la réforme des championnats. Un deuxième miracle a eu lieu cette saison. Malgré un bilan incroyable de 16 défaites en autant de matchs, Lourdes évoluera bien en Fédérale 2. Le Covid-19 est passé par là et la FFR a décidé de geler la saison. L'occasion pour ce club de légende de repartir de zéro en laissant tout son passé derrière lui.