Ce rugbyman a couru 163km en 24h et récolté plus d'un million d'euros pour la bonne cause

L’ancienne gloire des Leeds Rhinos, Kevin Sinfield, a récolté un peu plus d’un million pour une association caritative en courant près de 163 km en 24 h.

Sa course folle a commencé au stade des Leicester Tigers, où il officie maintenant comme entraineur de la défense, pour se terminer à son ancien stade de Headingley à Leeds. Une destination pas choisie au hasard. Si Sinfield a réalisé cet exploit monstre, c’est pour son ami et ancien coéquipier Rob Burrow qui s’était vu diagnostiquer la maladie de Charcot en 2010. Parti de Leicester, il a découpé son parcours en section de 7 km, chacune de ces sections devait être réalisée en 1h s’il voulait atteindre son objectif. Plus de 1 000 personnes l’attendaient au stade de Leeds pour fêter son exploit. Accompagné de la femme et la fille aînée de Burrow pour les derniers kilomètres, c’est surtout la présence de son ancien coéquipier au bout du parcours qu’il l’a poussé jusqu’à la fin : « C'était vraiment dur par moments, surtout à la fin, mais c'est grâce à mon petit camarade ici présent » a-t-il déclaré à la BBC. Une initiative qui a pour but de récolter le maximum d'argent.



Lui qui s’était fixé un objectif de 100 000 livres sterling, en avait récolté plus d’un million mardi après-midi. Une somme qui sera reversée à l’association MND qui lutte contre les maladies neurodégénératives ainsi qu’à une deuxième association, Leeds Hospitals Charity. Une action exemplaire qui touche plus que tout la famille de Burrow, notamment son père, qui est très impliqué dans la recherche d’un traitement pour son fils : « Ce n'est rien de moins qu'un miracle, vraiment. Il est surhumain. », avant de rajouter : « Il est comme un autre fils pour moi. » Kevin Sinfield n’est pas à son coup d’essai. En 2020, toujours pour la même cause, il avait récolté 2,7 millions de livres sterling en courant 7 marathons en 7 jours. Remarquable. Si des actions comme celle-ci sont à multiplier, par sûr que Sinfield, lui, ne recommence demain : « Je suis brisé. Je ne sais pas quand je pourrai courir à nouveau. »