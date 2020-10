Bernard Le Roux sera-t-il cité pour un coup de coude sur Alun Wyn Jones ?

Le deuxième ligne du XV de France Bernard Le Roux pourrait avoir commis un geste déloyal face au Pays de Galles ce samedi soir.

Un coup de coude face au Pays de Galles, c'est du déjà vu et ça pourrait coûter cher à Bernard Le Roux. Le deuxième ligne polyvalent du XV de France pourrait bien être cité et manquer le match décisif face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations le 31 octobre. A la 21e minute de jeu, on a vu le Racingman déblayait avec vigueur la légende galloise. S'il venait à être cité, la commission de discipline va devoir décider si le geste était volontaire ou non. On devrait savoir rapidement si Le Roux est cité.