Les réseaux sociaux mécontents de la prestation des Bleus face à l'Italie

Les réseaux sociaux ont dû être patient durant ce match du XV de France face à l'Italie. Des longueurs, de l'imprécision et un match ennuyeux.

🙏😢 Une minute de silence avec beaucoup d'émotion. Nous sommes tous tristes ce soir. Domi, ce match, nous allons le jouer 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐢 💙 #FRAITA #XVdeFrance #NeFaisonsXV #MercIDomi pic.twitter.com/c7YvPEV7hY — France Rugby (@FranceRugby) November 28, 2020

Donc on joue pas en bleu à domicile? #FRAITA — Florent Delpuech (@FlorentDelpuech) November 28, 2020

Ça découpe sec côté français. Et Maclou qui regarde l'arbitre pour voir si son contest est OK. Top.#FRAITA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) November 28, 2020

Mauvaka garde le ballon au sol. Sortez Jalibert ! #FRAITA — Maaaaaaaarc Lafleur 🌼 (@lafleeeeeur) November 28, 2020

Je regarde pas beaucoup le rugby mais chaque fois que je regarde c est Nigel Owens l arbitre. Y en a qu un? Ils vont faire comment quand il sera a la retraite ? #FRAITA November 28, 2020

Macalou et Woki sur ma télé en streaming SD #FRAITA pic.twitter.com/WcqqnxSDs1 — imer ignab (@imerignab) November 28, 2020

Quand Lartot dit "c'est un bras cassé" j'ai toujours l'impression qu'il parle de Nigel Owens.#FRAITA — Flo (@michelwelbeck) November 28, 2020

C'est cool de diffuser du tennis en cette période, mais il y a un match de l'EDF normalement hein #FRAITA pic.twitter.com/6CtsbuHkOb — Zetsubu (@Zetsubu31) November 28, 2020

#FRAITA le fameux jeux de mouvement de cette nouvelle direction... 5 à 6 secondes pour les relances des coups de souliers à la con ! Du grand spectacle. #ffr #Rugby — CYRIL (@CyrlOuze) November 28, 2020

Bah ouais ça vous apprendra à refuser le jeu et à rester passifs avec des coups de tatane injustifiés... #FRAITA — Lord Byron (@BrooklynWoo) November 28, 2020

J’allais dire « 25 minutes de jeu et seulement 3 points marqués. »

Mais c’était avant de voir l’essai italien. 😕 #FRAITA pic.twitter.com/BKM8T0IO6D — Emilie Marquois (@emiliemarquois) November 28, 2020

C’est quand même hallucinant de « gérer » à 3-0 et de sortir les ballons à 2 à l’heure. Le tout face à une équipe qui est en difficulté des qu’il y a un tout petit peu de rythme. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 28, 2020

Quel match de merde. On s'ennuie ferme, et fallait s'y attendre. Des joueurs qui jouent jamais ensemble, et qui pour la plupart ne joueront jamais de match important en équipe de France. 0 intérêt ici, et on rajoute des doublons pour ce triste spectacle. #FRAITA — CitronVert (@MilshakeTacos) November 28, 2020

Aucune prise d'initiative. Ruck. Sortie de balle lente. Passe au 10. Ruck. Sortie de balle lente. Passe au 10. Ruck ... Etc etc... Jeu au pied. #FRAITA — Moulte (@Moulte13) November 28, 2020

Stratégie de la France lors cette 1ere mi-temps :



Serin pour Jalibert qui tape au pied...



C’est triste #FRAITA — 𝓜𝓪𝓽𝓽 ✵ (@GnS_Mat64) November 28, 2020

Quitte à vouloir bombarder les 22 italiens on aurait dû aligner Yionel en 10 #FRAITA — Marc S. (@K_rembarre) November 28, 2020

Les Italiens demandent que l'essai soit annulé car trop moche #FRAITA — Discobloguons (@discobloguons) November 28, 2020

Bel essai de Bastareaud, ça fait du bien de le revoir en sélection #FRAITA — Vicooo (@VicoLaChips0) November 28, 2020

Ce match c’est plutot un hommage a Noves et Brunel non? #FRAITA — Smokin Joe (@smokinalexjoe) November 28, 2020

Voilà l'agressivité qui avait peut-être manquée sur l'essai italien tout à l'heure, pour clôturer cette belle séquence défensive avant la pause. Macalou/Pesenti/Jelonch sont clairement au niveau du match dans ce secteur. Belle surprise pour le palois.#FRAITA — Rodich (@Rodi_Chp) November 28, 2020

Temps écoulé : 40 minutes

Temps ressenti : 80 minutes #FRAITA pic.twitter.com/E576hlHwyH — Céline (@McMademoiselle) November 28, 2020

Le staff aligne un 10 qui aime attaquer la ligne, un 15 relanceur, une troisième ligne extrêmement mobile, mais décide de privilégier le jeu au pied, l'occupation et de laisser le ballon aux italiens. Quelle est la logique ???#FRAITA #FRAvITA — Isis Novnak (@IsisNovnak) November 28, 2020

4 joueurs à retenir pour moi, Jelonch (il est partout et il y a que Owens qu'il n'a pas plaqué) Serin (même si les sorties sont pas très rapides, il s'arrache), Macalou.. un Golgoth et Dulin qui comprend qu'il faut jouer... Le reste... C'est chauuuud#FRAITA #AutumnNationsCup — Goulixx 🇫🇷 (@GouLiiXx) November 28, 2020

Macalou c'est combien de pénalité et de fautes de mains ce soir ????#FRAITA pic.twitter.com/QGwpTlJnyy — Flop 14 (@Flop_14) November 28, 2020

Après, j’ai un peu de mal à accabler un pack qui totalise 13 sélections au coup d’envoi.#FRAITA — Tom Thouroude-B. (@totozinho_tt) November 28, 2020

Le speaker du Stade de France quand il rentre chez lui: ca va ma chérie ET BONNE NUIT A TOI ! #FRAITA — Guy Bolt (@guybolt2) November 28, 2020

2 pénalités gagnées par Macalou.



C'est moins spectaculaire que de traverser tout le terrain avec la balle mais pas moins utile.#FRAITA — FaitbienGalthié (@FaitbienGalthie) November 28, 2020

Quand on voit le niveau face aux italiens, en cas de finale, ça sent un résultat face aux anglais du même niveau que l'Argentine face aux All Blacks ce matin.#FRAITA pic.twitter.com/3Z8ZmCNkSH — Sébastien Richard (@guntar_) November 28, 2020

Gabin sont maillot est d'un blanc étincelant a la 50eme #FRAITA — Sonny Mattioli (@SonnyMattioli) November 28, 2020

Barraque qui tape deux ballons sur deux ballons reçus, ce n'est plus une impression, c'est une consigne interrogeable. Ce match est la conséquence de ses coaches: composition et approche, conséquences et bénéfice. OK — Laurent Depret (@LaurentDepret) November 28, 2020

Le numéro 18 du 15 de France, il fait le même poids que Payet #FRAITA — Axel 🦁 (@Axel_74_) November 28, 2020

Est-ce que Carbonel et Couilloud auront du temps de jeu ce soir ? Je trouve la performance de Jalibert meilleure que la semaine dernière, celle de Serin me gêne pas mal. Son jeu au pied est correct, mais son tempo ne sert pas du tout le jeu et la création de décalages.#FRAITA — Rodich (@Rodi_Chp) November 28, 2020

Il n'y a rien de plus ridicule qu'un ailier qui fait semblant de se battre.

Excepté 2 ailiers qui font semblant de se battre.#FRAITA — l'Affreux Gnafron (@laffreuxGnafron) November 28, 2020

"Vous avez pas le droit de sortir le puit ça existe pas le puit au shifumi" #FRAITA pic.twitter.com/KlRaNlK534 — clαιre 🍩🏠 (@MlleDonut) November 28, 2020