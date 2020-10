XV de France - Votre composition pour recevoir l'Irlande avec Retière et Jelonch

Vous avez voté pour composer votre XV de France pour le match face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Voici les résultats.

L'heure est enfin venue de connaître le vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2020. Plus de sept mois après le dernier match face à l'Ecosse, les Bleus ont l'occasion de remporter la compétition. Mais son prochain adversaire l'Irlande peut aussi prétendre au titre à l'instar de l'Angleterre. Pour ce match, vous avez choisi de faire confiance aux vainqueurs du Pays de Galles. L'entame de la rencontre a été compliqué pour les hommes de Galthié mais ils ont su relever la tête, et avec la manière. Pourquoi changer une équipe qui gagne. D'autant plus que le groupe a peu évolué.



Seul le forfait de Teddy Thomas oblige le staff à faire un changement. Vous estimez à 44,5% que c'est le Rochelais Arthur Retière qui doit prendre une des deux ailes, avec Rattez de l'autre côté. La polyvalence de Fickou aurait pu l'envoyer en bout de ligne mais il vous a convaincu en régulateur de l'attaque avec Vakatawa à ses côtés. Pas de place pour le moment pour Klemenczak puisque Vincent devrait une fois encore débuter sur le banc. A l'arrière, Bouthier devance toujours Ramos dans votre esprit.



Devant en revanche, certains ont donné leur voix au Castrais Anthony Jelonch, tout juste appelé suite au forfait de Tolofua. La semaine passée, vous aviez porté votre choix sur ce dernier pour débuter sur le banc. Vous aviez aussi souhaité voir Chat débuter ainsi que Bamba mais vous avez été convaincus par Marchand et Haouas cette fois-ci. Il y a fort à parier que ce sera l'équipe dévoilée ce jeudi par Fabien Galthié.

Vos 23 face au Pays de Galles