XV DE FRANCE. Ntamack et Penaud préservés, Jalibert écarté : les choix forts de Fabien Galthié

Le staff du XV de France a choisi les 19 joueurs protégés avant l'Irlande, quels sont les grands gagnants de cette liste ?

Fabien Galthié et son staff ont tranché : 19 joueurs du XV de France ne fouleront pas les pelouses du Top 14 ce week-end. Objectif ? Préserver les cadres et certains éléments clés en vue du choc contre l’Irlande, le 8 mars à Dublin. Une liste qui confirme des tendances et relance quelques débats.

Ntamack de retour, Penaud aussi

La grande nouvelle, c’est bien sûr le retour de Romain Ntamack dans le groupe des « protégés ». L’ouvreur toulousain, suspendu après son plaquage dangereux contre le Pays de Galles, avait manqué les deux derniers matchs des Bleus. Sa présence signifie qu’il est pressenti pour reprendre son poste de numéro 10 face au XV du Trèfle, avec Thomas Ramos repositionné à l’arrière. Un choix logique, qui laisse peu de place au doute.

6 Nations. 2 essais, 83 passes, etc. Dupont omniprésent en Italie, les chiffres d’un match hors-norme

Autre revenant, Damian Penaud. L’ailier bordelais, écarté contre l’Italie après une prestation mitigée face à l’Angleterre, a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son efficacité en marquant un essai avec l’UBB contre Clermont dimanche dernier. Le meilleur marqueur en activité du XV de France semble bien parti pour retrouver son couloir droit à l’Aviva Stadium.

Jalibert et Barré, les grands absents

En revanche, Matthieu Jalibert ne figure pas dans cette liste. Le Bordelais, déjà en balance avec Ramos pour le poste d’ouvreur, restera avec l’UBB ce week-end. Un signal fort qui confirme que Galthié mise sur la charnière Dupont-Ntamack pour défier les Irlandais. Même constat pour Léo Barré, excellent contre l’Italie, mais laissé à disposition du Stade Français. Le retour de Ramos à l’arrière parait sceller son sort pour cette rencontre.

6 Nations. 2 essais, 131 mètres parcourus : Léo Barré a-t-il gagné sa place face à l'Irlande ?

Une deuxième ligne à recomposer ?

Du côté des avants, la présence de Mickaël Guillard parmi les protégés intrigue. Titulaire contre l’Italie en l’absence d’Emmanuel Meafou, il semble avoir convaincu le staff tricolore. Meafou, lui, n’est toujours pas dans le groupe, en raison de son infection pulmonaire. Son absence pourrait profiter au Lyonnais pour une place sur la feuille de match à Dublin. Ce serait tout de même un sacré coup dur pour les Bleus de devoir se passer de leur poids lourd chez les Verts.

Quels enseignements ?

Cette liste dessine déjà l’équipe que Galthié alignera contre l’Irlande. Avec Ntamack en chef d’orchestre, Penaud sur son aile et un pack bien en place, les Bleus misent sur une ossature solide. La concurrence est rude, et certains absents du week-end sont déjà en retard dans l’esprit du staff.

Le verdict tombera samedi, avec la liste des 42 convoqués. En attendant, ces 19 protégés savent qu’ils ont une longueur d’avance dans la course à la feuille de match.

Les 19 joueurs protégés :

Avants : Dorian Aldegheri, Grégory Alldritt, Uini Atonio, Cyril Baille, Paul Boudehent, François Cros, Thibaud Flament, Jean-Baptiste Gros, Mickaël Guillard, Oscar Jegou, Julien Marchand, Peato Mauvaka.

Arrières : Pierre-Louis Barassi, Louis Bielle-Biarrey, Antoine Dupont, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Thomas Ramos.