XV de France. Les absents ont-ils malheureusement toujours tort ?

Beaucoup de joueurs n'ont pas pu jouer lors de cette tournée, et cela les désavantage. Il n'y a au final pas de vrai perdant, si ce n'est ceux qui n'ont pas joué.

Il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont perdu des points sur leurs performances durant cette tournée. Au total, le staff de Galthié a fait le choix d'utiliser 27 joueurs lors des trois matchs, sur 42 joueurs prévus initialement dans le groupe France. Cette décision s'explique par le fait de restreindre le groupe à moins d'un an d'une compétition majeure, comme une Coupe du monde, et cela peut être judicieux. En effet, les automatismes restent et ce n'est pas la meilleure des périodes pour tester toutes les pépites que le Top 14 possède. De plus, les bonnes performances des 23 joueurs mis en place lors du premier match ont conforté le staff des Bleus dans son choix de solidifier les acquis avant de lancer de nouveaux joueurs. Pour la Coupe du monde, 31 joueurs seront sélectionnés, et à l'instar de cette tournée réussie, le staff de l'équipe de France ne pourra pas composer avec un groupe très élargi de joueur. Cependant, si la rotation des joueurs n'a pas été celle espérée par certains, les victoires étaient au rendez-vous.

Des choix forts et assumés

Commençons par un habitué de cette équipe, en la personne de Dylan Crétin. Le lyonnais était un des fers de lance du XV de France au début de l'ère Galthié, un profil aérien qui se complétait parfaitement avec un joueur comme Cros qui joue sur le même côté de la mêlée. Néanmoins, présent lors de chaque rassemblement cet automne, le troisième ligne n'a connu aucune autre sélection (20 au total). Le choix du staff de mettre Woki en deuxième ligne, un profil similaire au sien, lui a surement fait perdre sa place, d'autant plus que Jelonch et Ollivon ont confirmé toutes les attentes placées en eux.

Ensuite, pour la première ligne, des choix durs ont également été faits. Avec la blessure de Bamba, de Gros, et celle de Baille par ailleurs, les cartes semblaient être rabattues et les planètes alignées pour Danny Priso. Cependant, doublé à la dernière minute par le retour express de Baille, Priso fut sorti du groupe pour affronter l'Afrique du Sud, puis remplaçant face au Japon. Les membres du staff du XV de France ont préféré aligner Wardi, qui est sur une bonne dynamique. Quant à lui, le Toulonnais n'a pas réellement pu saisir sa chance lors de cette tournée. Ensuite, le cas Haouas intrigue aussi, lui que le public avait aussi découvert sous le mandat de Galthié. Le pilier de Montpellier a passé l'intégralité de la tournée en tribune et a pu constater les bonnes performances de Atonio et Falatea. Dans un système de jeu où la discipline est le maitre mot, Haouah paye sûrement les pots cassés de la veille...

Lebel, le grand perdant

Pour finir, le dossier Matthis Lebel interroge beaucoup, et non sans raison. L'ailier toulousain était en bonne posture pour faire parler son talent de finisseur, en l'absence de Gabin Villière. Cependant, le Bordelais Yoram Moefana a bifurqué à l'aile gauche de l'attaque tricolore, et a su se montrer particulièrement actif. De plus, fait rarissime, mais français, Galthié a opté pour un banc à cinq avants, plus deux 3/4, plus un "électron libre". Et ce joueur supplémentaire se nomme Sékou Macalou, il est entré par deux fois à l'aile gauche, lors des blessures de Danty et de Fickou. De plus, le Parisien s'en est plus que bien sorti, et cette rare polyvalence plaît énormément à Galthié. Pour Lebel, l'horizon bleu semble s'éloigner, lui qui fait partie de la jeunesse dorée française, championne du monde en 2019.