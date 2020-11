XV de France - François Cros out pour la fin de la tournée d'automne ?

Lors du dernier match des 6 Nations ce week-end, François Cros est sorti sur blessure. Il devrait être absent plusieurs semaines.

C'est un coup dur pour François Cros, le troisième ligne international du Stade Toulousain, avec cette blessure survenue hier, lors du match face à l'Irlande. Sorti rapidement du terrain, le joueur connaît désormais sa blessure qui l'éloignera des terrains pendant quelques semaines : une fracture du deuxième métatarse, qui attache le 2e orteil aux os du pied. Cette blessure est longue à guérrir puisque le temps de consolidation de cette fracture peut aller de 4 à 12 semaines. En moyenne, il faut compter entre 7 et 8 semaines sans activité sportive. Il semblerait que le joueur se blesse inutilement, en poursuivant au pied un ballon au sol devant Jacob Stockdale sur lequel son pied prend un coup. Pourtant, le joueur reste sur le terrain et continue de jouer malgré sa douleur au pied.

Mais la période internationale se termine dans 5 semaines, durant le premier week-end de décembre. Peu de chance que ce dernier soit opérationnel pour jouer le match de classement de l'Autumn Nations Cup avec ses coéquipiers. En effet, s'il ne lui restait qu'un match à jouer avec la règle des 3 rencontres au maximum, on aurait pu voir une équipe solide lors de ce dernier match, afin de bien se classer dans cette coupe. Mais l'entrée de Dylan Cretin prouve que le réservoir français est capable d'assumer toutes les blessures possibles, et c'est là le plus important.