XV de France - Fausse alerte pour Ollivon et Rebbadj qui ont rejoint le stage de préparation

Les deux joueurs étaient incertains depuis hier soir et leurs blessures face au Stade Français. Il n'en sera rien.

Le staff du XV de France et Fabien Galthié ont dû avoir des sueurs froides hier soir devant le choc du dimanche entre le RC Toulon et le Stade Français Paris. Tout commence avant même le coup d'envoi avec la blessure de Swann Rebbadj. Le deuxième ou troisième ligne devait débuter la rencontre mais c'est finalement Eben Etzebeth qui l'a remplacé. A la 17e, c'est au tour de Charles Ollivon de sortir sur commotion cérébrale.

Seulement, le rendez-vous pour le stage de préparation du Tournoi des 6 Nations 2021 était ce lundi matin à Nice. Finalement, les deux joueurs ne seront pas remplacés dès aujourd'hui et ont même rejoint leurs coéquipiers. Il se pourrait qu'il ne participe pas aux premiers entraînements pour être certain d'être d'attaque pour la suite de la préparation, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour le XV de France. Des examens complémentaires leur seront administrés et le XV de France communiquera sur la suite à donner pour les deux joueurs.