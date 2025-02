XV de France. Excuses, regrets et avenir : Melvyn Jaminet peut-il encore espérer une rédemption ?

L’affaire Jaminet a secoué le rugby français. Après sa suspension, l’arrière du RCT s’exprime enfin. Il reconnaît son erreur, mais rejette toute accusation de racisme. Son avenir en Bleu est-il scellé ?

Une vidéo qui a fait basculer son destin

Suspendu plusieurs mois après la diffusion d'une vidéo aux propos polémiques, Melvyn Jaminet sort enfin du silence. L'arrière du RCT et du XV de France, dont l’image a été lourdement ternie par cet épisode, s’apprête à retrouver les terrains du Top 14.

Mais l'incertitude plane toujours au-dessus de sa carrière. En particulier avec les Bleus. Et pour cause, Florian Grill, président de la FFR, a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait plus voir Jaminet sous le maillot tricolore, le joueur de 25 ans accepte la sentence avec humilité.

L'équipe de France, ça a toujours été un rêve pour moi. C'est une institution et je respecte les décisions qui y sont prises.

"Dans l'incompréhension la plus totale" selon les dires de Jaminet, le sélectionneur tricolore Fabien Galthié n'a pour l'heure pas commenté un éventuel retour du Toulonnais chez les Bleus. Depuis l'été dernier, Romain Buros s'est invité en équipe de France. Et Léo Barré fait aussi partie des joueurs sur lesquels le staff compte à l'arrière pour suppléer le taulier Thomas Ramos.

Néanmoins, d'aucuns n'hésiteront pas à rappeler que Jaminet n'a pas été le seul dans la tourmente ces derniers mois. Référence au cas de Jégou et Auradou, retenus en Bleu pour le Tournoi. "Je comprends et j'entends la polémique que cela peut susciter mais nous assumons complètement nos décisions", avait ainsi indiqué Galthié. Donnera-t-il également une seconde chance à l'ancien joueur du Stade Toulousain ?

"Ce n’est pas moi, voilà tout"

"J’ai fait une erreur parce que je n’étais pas moi-même, ce soir-là. Mais je ne suis pas raciste. Ce n’est pas moi, voilà tout", a confié Jaminet au Midi Olympique. Après avoir vécu des semaines d’isolement et de remise en question, il veut aujourd’hui tourner la page, tout en présentant ses excuses.

"Je veux vraiment m'excuser auprès de tous les supporters du rugby que j'ai pu blesser. Et je veux aussi remercier tous ceux ayant fait preuve de compréhension à mon égard. Parce que ce n'était pas facile. Cette accusation est très grave et ne reflète pas du tout ce que je suis vraiment."

L’ex-joueur du Stade Toulousain a vu sa carrière basculer avec cette séquence qui a fait le tour du monde. "Ceux qui me connaissent savent que je respecte tout le monde, sans distinction. Je ne suis pas et ne serai jamais raciste. Ce ne sont ni mes valeurs ni l'éducation que mes parents m’ont donnée."

Un retour en club pour reconstruire

Si son avenir international semble bouché, son retour sous les couleurs du RCT est une opportunité pour lui de repartir sur de nouvelles bases. "Physiquement et mentalement, je me sens bien et je suis prêt à défendre à nouveau les couleurs toulonnaises. Je dois bien ça au club, après tout. Les gens au RCT m’ont beaucoup accompagné, ces derniers mois, dans mon processus de réhabilitation. Sans eux, je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui."

Du côté de Toulon, l’encadrement mise sur un retour en force du joueur, qui reste un talent incontestable à son poste. La balle est désormais dans son camp. Jaminet le sait : seules ses performances sur le terrain et son comportement exemplaire lui permettront, peut-être, de changer son image et regagner la confiance perdue. Mais l’ardoise est lourde et les portes du XV de France semblent, pour l’instant, bel et bien fermées.