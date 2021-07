WTF. Un club de Fédérale 2 dans le top 10 des plus suivis sur Facebook

Le top des clubs les plus suivis caches rarement des surprises. Cette année, un club de Fédérale 2 rentre dedans.

Chaque année, nous vous proposons un top 10 des clubs les plus suivis sur la toile, l'internent, le @. Bien évidemment, les grosses écuries sont bien loin devant avec un service communication étoffé et les résultats plus intéressants. Mais cette année, un petit club s'invite dans le Top 10 des clubs les plus suivis sur Facebook. Mais la manière n'est pas forcément le résultat. Tour d'horizon des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux, via les chiffres de All Rugby sur la saison 2020/2021.

Fédérale 2. Sarlat vise le rugby pro à court terme sous l'impulsion d'un homme, Dominique Einhorn

On y retrouve un invité surprenant : Sarlat. Le club de Dordogne compte près de 140 000 personnes sur Facebook (138 981 exactement). Pour rappel, la ville recense 9 000 habitants au total. Alors comment est-ce possible. Tout simplement avec l'achat de communauté, en boostant sa page sur Facebook, des personnes peuvent exploser leur nombre de followers Or, en y regardant de plus près, des milliers de comptes douteux sont présents, venant majoritairement d'Inde et ne connaissant absolument rien au rugby et encore moins à un petit village de Dordogne.

Top 15 (total communauté)

Toulouse : 831 483 Toulon : 602 608 Clermont : 510 036 Paris : 492 828 Bordeaux : 405 002 Castres : 324 347 Montpellier : 311 279 Brive : 270 106 Perpignan : 267 826 Racing 92 : 220 098 La Rochelle : 189 778 Sarlat : 143 074 Lyon : 108 843 Biarritz : 103 843 Pau : 75 972

Top 10 (Facebook)