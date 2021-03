WTF. Le siège du FCG menacé par un homme armé !

Drôle de nouvelle ce jeudi matin : le club de Grenoble a confirmé être menacé depuis plusieurs jours. Pire, un homme armé s'est même introduit dans les locaux.

Non, vous ne vous êtes pas trompés de page, vous êtes bien sur celle du Rugbynistère et pas dans celle des faits divers. Pour autant comme le rapporte le Dauphiné libéré complété par Rugbyrama, un individu habitué à traîner aux environs du stade s'est introduit dans le siège du FCG, situé à l'entrée de Lesdiguières, ce mercredi 24 mars. Après avoir déjà tenté de forcé la porte de la salle de vie des joueurs en nocturne, l'homme est cette fois rentré dans les bureaux de l'association, situés à l'étage, à la mi-journée. Pour du vol ? Des dégradations ? Autre chose ? Pour l'heure, le FC Grenoble à uniquement confirmé "subir depuis plusieurs jours des faits graves portant atteinte à l'intégrité des salariés et des licenciés. Outre les vols à répétition, le club vit dans l'insécurité compte tenu de l'attitude extrêmement aggressive des protagonistes, dont nous ignorons tout."

Néanmoins, intercepté par des employés et encerclé en attendant l'arrivée des forces de l'ordre, le forcené a alors sorti une arme de poing – dont on ignore si elle était factice ou pas — pour se dégager et prendre la fuite en courant en direction du quartier Mistral. Personne n'a été blessé mais malgré le signalement aux autorités et l'enquête diligentée par la Police Nationale, le suspect n'a toujours pas été retrouvé, à l'heure d'écrire ces lignes. Pas l'idéal, la veille de recevoir l'USAP...