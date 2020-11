Weir et Jalibert au centre des discussions sur les réseaux sociaux pendant le match des Bleus

Les supporters ont été plus actifs que jamais sur les réseaux sociaux lors du match entre la France et l'Ecosse ce dimanche.

Très fier de ce groupe qui s’offre une dernière belle victoire pour 2020 🇫🇷

La récompense du travail des dernières semaines 💪🏼 pic.twitter.com/ydHsdAbfVQ — William Servat (@WilliamServat) November 22, 2020

Chez Michel Drucker il n’y a guère que le canapé qui ne se soit pas fait lifté. En attendant le match ☹️#ECOFRA #rugby #AutumnNationsCup — Patrick MICHE (@patrickmiche) November 22, 2020

Le côté cool d'un changement 10, c'est que tout le monde va pouvoir reprendre les vieilles habitudes et le defoncer dès son premier mauvais choix. November 22, 2020

Pourquoi on a toujours l’impression que @Vincent_Rattez joue à chat bite pendant les hymnes 🤔 #ECOFRA — ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕒𝕤 𝕋𝕒𝕧𝕒𝕣è𝕤 (@Rupella17) November 22, 2020

Personne : ...

Absolument personne : ...

Les réalisateurs britanniques de #ECOFRA sur Google Trad : pic.twitter.com/0P0egJ8Q3y — Chaff (@Chafcouloff) November 22, 2020

Le grattage de Chat on l'a vu veniir à 10000 kilomètres à l'avance haha#ECOFRA — EtienneAhdaccord (@EtienneAhDaccor) November 22, 2020

JALIBERT QUI TROUVE PAS LA TOUCHE !!! FAIT CHANGER LE 10 !!!! — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 22, 2020

Mais il a des cuisses ou des bras ? Et Camille coupe tes cheveux, c'est chiant pour entendre les consignes de l'arbitre... #ECOFRA pic.twitter.com/82H1JvLyt2 — PIOTR (@PiatovPiotr) November 22, 2020

On est pas à l'abri d'entendre un petit "Mrs Robinson" des familles à Murrayfield cet après-midi 😍🎵🎶#ECOFRA pic.twitter.com/F7ucn7n3Fu — Grégory Ascher (@GregoryAscher) November 22, 2020

Pas une mêlée en 25 minutes, j’éteins la TV #ECOFRA — Lionel Faure (@lionelbfaure) November 22, 2020

Sérieusement regardez moi cette fife il a plus une cabine à tenir l’ouverture d’un pub à Poudlard que celle de l’équipe d’Ecosse #ECOFRA pic.twitter.com/e808aBldUF — Quentin Soccarros (@qsocca) November 22, 2020

Ce qui est bien c’est que grâce à ce match, je me sens comme un vendredi soir devant un bon Soyaux-Angouleme - Carcassonne ! Que le week-end commence #ECOFRA — Quentin Soccarros (@qsocca) November 22, 2020

Je vois plein de tweets se plaignant du niveau de jeu proposé, c'est de la discrimination envers le jeu rugueux, bien physique, un rugby de bonhomme qui sent la boue, la sueur et le Dolpic. Rassasiez-vous c'est pas tous les jours qu'on voit un match de 1987#ECOFRA #SCOvFRA — Cyp (@SprinterEmerite) November 22, 2020

#ECOFRA

Les réalisateurs écossais sur l’action de Camille chat pic.twitter.com/BqUP6sNpE2 — romain07 (@romain074) November 22, 2020

On sent que Jalibert a la pression, il veut trop faire la différence seul. Il faut qu’il fasse plus simple. #ECOFRA — Omada (@omada_sport) November 22, 2020

Bon parlons sérieusement. L'animation offensive est bof bof. Je pense que Jalibert ne fait pas le poids.

Il faudrait essayer un 10 un peu plus âgé. Un 10 avec un énorme potentiel mais qui n'a jamais eu sa chance.

Que pensez vous de ce joueur du Racing, un certain FTD ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 22, 2020

C'est Rattez... Jalibert se pinçait les tétons #ECOFRA — rugby cassoulet (@RugbyCassoulet) November 22, 2020

Je ne connais pas grand chose de plus bandant qu'un essai en première main sur une combinaison huilée et récitée. Superbe. #ECOFRA — Thomas Perotto (@thomasperotto) November 22, 2020

Donc moi je tape 40 minutes chiiiiantes et je reviens 2 minutes en retard et rate l'essai 😤😤😤 #ECOFRA — Tom 😷 (@Tom_Ggnr) November 22, 2020

Jalibert il est quand même meilleur en chambrage #ECOFRA — ⭐️Giannelli Imboulard⭐️ 💜❤️🖤 (@imboulard) November 22, 2020

Aldritt assez moyen. Impatient, curieux voire excité de voir ce que donnera Macalou en N°8. Rien qu'une "89" avec Dupont, ça peut-être de l'art je pense. Sinon, vivement qu'on rentre Penaud à l'aile. Thomas, toujours si transparent. Quelle différence avec l'actif Rattez. #ECOFRA — Louis de SainteCroix (@LSaintecroix) November 22, 2020

Vakatawa c'est comme un bon vin plus tu le laisses vieillir, meilleur il est. #ECOFRA #SCOvFRA — Cyp (@SprinterEmerite) November 22, 2020

Matthieu Jalibert a exactement autant d’initiatives intéressantes que Romain Ntamack aujourd’hui. Un est à Murrayfield, l’autre dort dans son canapé après son meilleur barbecue. À vos calculs.#ECOFRA 🔵⚪️🔴 — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) November 22, 2020

A la place du staff du #XVdeFrance je ferai faire un test COVID à Jalibert ... il est lent et ne sent plus rien, et surtout pas le jeu... c’est des symptômes non ? #ECOFRA pic.twitter.com/gabMInQERF — Grand Gibus (@StanPdM) November 22, 2020

@cecilegres quand elle regarde depuis la zone journaliste qui va rentrer sur le terrain 😂



Ça ne doit pas être évident ! Bon courage !!#ECOFRA #France2 pic.twitter.com/WahEEMOVp5 — Hugo Carretero (@carretero_hugo) November 22, 2020

Le jeu au pied de Ramos-Jalibert, tellement neutre... ni d'occupation, ni de pression. Vaguement de déplacement. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 22, 2020

Cette sensation intense de lutter contre le sommeil par respect pour les mecs sur le terrain mais que c’est difficile !! #ECOFRA pic.twitter.com/sYRadg0dPf — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) November 22, 2020

Haouas tu sens qu'on l'a forcé à se cogner des heures de sophrologie pour jouer ce match.#ECOFRA — Thibaud Durroux (@ThibaudDurroux) November 22, 2020

France just have a little bit more physically. #scofra — Jim (@jimhamilton4) November 22, 2020

Jalibert est un des trois meilleurs 10 du top 14 sans hésitation mais il a un blocage en équipe de France. J'ai l'impression qu'il est plus bridé que avec l'UBB et cela ne correspond pas à son jeu. #ECOFRA #XVdeFrance — Edi Cavani (@EdiCavani15) November 22, 2020

Qu’ils sont lourds les Écossais avec Haouas, on préférait le flegme de Sean Connery ! #ECOFRA — Au Café des Sports (@aucafedessports) November 22, 2020

Ça faisait longtemps qu’on avait pas vu une équipe de France si solidaire #ECOFRA — Jordan Vidal (@jordanvid) November 22, 2020

Ah pardon rectification : Thomas est également chargé de relever l’adversaire tombé au sol. Là encore il est exemplaire #ECOFRA — ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕒𝕤 𝕋𝕒𝕧𝕒𝕣è𝕤 (@Rupella17) November 22, 2020

On dit ping-pong rugby ou tennis de table rugby ? #ECOFRA — David Arrieta (@arrietadavid1) November 22, 2020

Quelqu'un m'explique la pénalité de Ramos ? 🧐 #ECOFRA — Aurélien (@AurelienSalan) November 22, 2020

Tu peux rater 1 touche mais pas 2. Tu peux rater 2 touches mais pas 3...

Ah bah si, tu peux rater 15 touches. #ECOFRA — Pierre Chap (@PierreChap3) November 22, 2020

Et une pensée pour Couilloud qui lui aussi n’est pas entré en jeu. Après ne pas changer de charnière dans un match hyper serré ça se défend #ECOFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 22, 2020

Un match gagné sur tapis vert, une purge en deuxième match, y a pas à dire, c'est vrai une belle idée cette nouvelle compète. Il manque plus qu'une défaite contre les Italien, et ça sera une réussite totale. #ECOFRA — Reqwert (@reqwert) November 22, 2020

Franchement, l'important, c'est les 4 points. En Écosse, mi-novembre, sous la pluie, qui espérait prendre beaucoup plaisir ?#SCOvFRA #ECOFRA #AutumnNationsCup — Pauline Maingaud (@PaulineMgd) November 22, 2020

Beaucoup de maladresses et parfois de l’impatience. Mais ça tape fort devant, ça défend terriblement bien, énorme mêlée et joueurs solides dans les têtes sans jamais perdre le fil du match. Ce #XVdeFrance remanié mérite sa victoire👏🏻💪🏻🙏🏻 #ECOFRA — Philippe Lafon (@philippelafon) November 22, 2020

C’était totalement nul, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a peu, la France perdait ce match.#ECOFRA — Brian Valès (@brian_vales) November 22, 2020

Bon elle est prometteuse cette équipe. C'est un peu vert mais super prometteur #ECOFRA — Mélanie Jaoul, Docteure qualifiée par le CNU (@MelanieJaoul) November 22, 2020

Chambrage de Jalibert sur Hogg au coup de sifflet final #ECOFRA pic.twitter.com/YsJov9zh6s — rugby cassoulet (@RugbyCassoulet) November 22, 2020