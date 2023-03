Vos Matchs de Rugby Angleterre/France et Ecosse/Irlande à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi, l'équipe de France défie l'Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Un match capital pour les Bleus qui n'ont plus gagné là-bas depuis 2005.

Pas de Top 14 ni de Pro D2 ce week-end. Rassurez-vous, il y aura de beaux matchs de rugby au programme. C'est le retour du Tournoi des 6 Nations avec une quatrième journée pleine d'enjeux. Le 15 de France se déplace en Angleterre pour y jouer son troisième match à l'extérieur. Vainqueurs en Italie puis battus en Irlande, les Bleus se doivent de l'emporter pour rester dans la course à la victoire finale. Mais la tâche sera rude. Les Tricolores n'ont plus gagné à Twickenham dans le Tournoi depuis 2005 ! Une éternité sur la planète ovale. Le lendemain, l'Irlande, favorite pour le Grand Chelem ira en Écosse pour une affiche qui s'annonce spectaculaire. Finn Russell et le XV de la Rose pourraient bien jouer un mauvais tour aux Irlandais. Ce qui relancerait totalement la lutte pour la victoire finale.

Pro D2 - 18e journée :

Jeudi 9 mars

Aurillac vs Grenoble à 20H30 sur Canal + Sport

6 Nations 2023 - 4e journée :

Samedi 11 mars

Italie vs Pays de Galles à 15h15 sur France 2

Angleterre vs France à 17h45 sur France 2

Dimanche 12 mars

Écosse vs Irlande à 16h sur France 2

6 Nations U20 2023 - 4e journée :

Vendredi 10 mars